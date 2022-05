Elk jaar raken in Nederland tussen de 1.000 en 3.000 mensen in coma. Velen van hen komen daar niet meer uit, onder meer omdat op de intensive care vaak te snel de conclusie wordt getrokken dat de patiënt niet meer bij zal komen. Volgens de wereldvermaarde neuroloog Steven Laureys wordt er zelfs in een derde van de diagnoses ten onrechte van uitgegaan dat de patiënt vegetatief is.