Alle connecties uit aflevering 3: Carnaval Gisteren

De hoofdconnectie van aflevering 3 was 'carnaval'. Hieronder lees je van alle antwoorden wat die met carnaval te maken hebben.

NAR

Prins Carnaval wordt vaak bijgestaan door een hofnar.

VRIJTHOF

Het Vrijthof is het middelpunt van het Maastrichtse straatcarnaval. Er staan bovendien twee kunstwerken die naar het carnaval verwijzen.

MIEN

De feestneus van Mien lag in de la. En tijdens carnaval wordt er heel wat af 'gelalalaad'.

Mien waar is mijn feestneus' is een onvervalste carnavalskraker.

LA

SNOLLEBOLLEKES

De Snollebollekes scoorden al meerdere carnavalshits, waaronder 'Alaafrojack'

SLEUTEL

In de week voor carnaval draagt de burgemeester tijdens een ceremonie de 'sleutel' van de stad over aan Prins Carnaval. Die neemt daarmee symbolisch het bestuur van de stad over.

KRUIK

Kruikenstad is tijdens carnaval de bijnaam van Tilburg. De inwoners worden dan Kruikenzeikers genoemd.

BLOEMKOOL

Het is een bekende carnavalshit: 'K Hep hele grote bloemkoole', van André van Duin.

VASTEN

In Limburg staat het gehele carnaval ook wel bekend als Vastelaovend, vernoemd naar de vastentijd.

VENETIË

Het carnaval van Venetië is wereldberoemd.

KIEL

Een boerenkiel is een traditioneel carnavalskostuum.

POLONAISE

Tijdens carnaval wordt deze dans nogal eens ingezet.

CONFETTIREGEN

Confetti is onmisbaar tijdens de carnavalsoptochten.

RIVIEREN

Carnaval wordt vooral 'onder de rivieren', oftewel in het Zuiden van Nederland gevierd.

UNESCO

Carnaval around the world, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

VLEES

Het woord carnaval komt waarschijnlijk van het Italiaanse 'carne levare' dat 'het wegnemen van vlees' betekent.

NOORD-BRABANT

In Noord-Brabant wordt uitbundig carnaval gevierd.

ROY DONDERS

Roy is bekend als stylist, maar heeft zijn carrière verbreed met het scoren van enkele carnavalshits, samen met Patty Brard, waaronder de meezinger 'O wat zijn ze lekker' ('20 centimeter, o wat zijn ze groot: Brabants worstenbrood').

WORSTENBROODJE

Brabants carnaval wordt traditioneel afgesloten met worstenbroodjes.

GISELE BÜNDCHEN

Gisele was al meer dan eens de ster van de carnavalsoptocht in het beroemde 'Sambadrome' in Rio de Janeiro.

KOFFIE

In het grootste deel van Noord-Brabant wordt carnaval afgesloten met koffie Schrobbelèr: koffie met een scheut kruidenlikeur. Ook de 'Brabantse koffietafel', een uitgesteld ontbijtje met koffie en diverse soorten brood, vormt een traditionele afsluiting.

KATHOLIEK

Carnaval is een katholieke viering.

KANARIE

'De kanarie van Arie', van de Germa's, is een carnavalshit uit de jaren 80. Het refrein: "Arie, Arie, wat is er aan de hand met je kanarie? Gisteren toen zong 'ie nog zo wondermooi. Nou hangt z’n koppie slap uit z’n kooi".

BRAZILIË

Het Braziliaanse carnaval is een van de bekendste ter wereld.

BOK

Inwoners van Valkenburg heten in carnavalstijd 'Bokken', naar de legende van de Bokkenrijders, een gevreesde dievenbende die in de 18e eeuw huishield in Limburg en omstreken.

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

Er deden vaak carnavalsverenigingen mee aan Te land, ter zee en in de lucht, die vrijwel altijd de prijs voor origineelste voertuig in de wacht sleepten.

ROTTERDAM

In Rotterdam viert men elk jaar het Zomercarnaval, in de stijl van het carnaval zoals dat gevierd wordt op Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

SAMBA

De samba is onlosmakelijk verbonden met het Braziliaanse carnaval.

ANDRÉ VAN DUIN

André van Duin maakte de bekendste carnavalskraker ooit: 'Er staat een paard in de gang'.

KROON

Marco Kroon, Ridder Militaire Willems-Orde, werd tijdens een bekend incident tijdens carnaval gearresteerd wegens wildplassen.

BIER

Tijdens carnaval vloeit het bier rijkelijk.

KOORTS

Carnavalskoorts, daar lijden hele bevolkingsgroepen vlak voor carnaval aan.

CORONA

Corona brak in Nederland in 2020 uit tijdens carnaval.

ROODKAPJE

Roodkapje' is een carnavalshit van Pater Moeskroen uit 1991. Ze maakten vorig jaar een versie met de titel 'Mondkapje', waarin de bekende tekst 'Wie is er bang voor de boze wolf' is aangepast tot 'Wie is er bang voor de tweede golf'.

MUZIEK

Carnavalsmuziek is een genre apart.

GEERT WILDERS

Geert Wilders is een carnavalsvierder. Hij verdedigde de traditie in de politieke arena toen een basisschool het 'verkleedfeest' wilde noemen. Ook heeft hij ooit een RTL-verkiezingsdebat afgezegd en liet vervolgens weten lekker carnaval te gaan vieren.

PRINS

Prins Carnaval is onlosmakelijk verbonden met vele carnavalsvieringen.

BARON

In het Noord-Brabantse Ginneken doet men het tijdens carnaval net even anders: daar hebben ze geen Prins Carnaval, maar een baron: Monsieur le Baron.

ANTON

De feestknaller 'Anton aus Tirol' wordt al jarenlang regelmatig tijdens carnaval ingezet.

ELF

Voor carnavalsvierders heeft het getal elf, het gekkengetal, een belangrijke status. Zo begint het carnavalsseizoen op 11 november (11-11) om 23:11 (11 over 11). De organisatie van de feestelijkheden ligt in handen van 11 mensen die in de ''Raad van Elf' zitten.

LANGE JAN

Lange Jan' is een bekend Limburgs carnavalsnummer, over een schoorsteen van een kolenmijn in Heerlen, de Lange Jan.

EFTELING

De bekende Eftelingbewoners die we kennen als 'het volk van Laaf', zouden na een eeuwenlange ondergrondse reis naar boven zijn gekomen in Noord-Brabant. De reden: men hoorde carnavalsvierders 'Alaaf' roepen, wat klonk als 'Laaf'. Eenmaal boven besloten de Laven hier voor altijd te blijven wonen. Overigens is 'Carnaval Festival' een bekende Efteling-attractie, waarbij je in een treintje langs scènes rijdt met poppen die mensen uit verschillende landen en culturen voorstellen.