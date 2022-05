Alle connecties uit aflevering 2: Zout Gisteren • leestijd 3 minuten • 200 keer bekeken • bewaren

De hoofdconnectie van aflevering 2 was 'zout'. Hieronder lees je van alle antwoorden wat die met zout te maken hebben.

SNEEUWVLOKJE

Zowel sneeuwvlokjes als zout hebben een kristalstructuur. Overigens wordt er bij sneeuwval ook wel met zout gestrooid tegen de gladheid.

KOOL

Als je witte kool in zout fermenteert, krijg je zuurkool.

THE BRIDE

Het peper-en-zoutstelletje is een traditioneel huwelijkscadeau.

MAGNESIUM

Magnesium komt vaak voor in scheikundige verbindingen met zout, zoals magnesiumsulfaat.

WIT

Zout is wit.

HARINGEN

Zoute haring is een bekende delicatesse.

ZWART WIT

Zwartwit is drop in poedervorm, en daar zit salmiakzout in.

ENGELS

Engels zout is een andere naam voor magnesiumsulfaat. Het wordt vanwege de laxerende werking soms voorgeschreven voordat je een darmonderzoek ondergaat. Ook wordt het wel gebruikt bij het 'floaten': gewichtloos drijven in warm water met magnesiumzout zou stressverlagend werken.

HOEST

Gorgelen met zout water wordt aangeraden als je vastzittende hoest hebt; het helpt slijm op te hoesten.

DROP

Zoute drop. Veel Nederlanders zijn er dol op.

PIL

Wie een tekort heeft aan zout, kan zoutpillen slikken.

WONDEN

'Zout in de wonde strooien' is een bekende uitdrukking.

PRIKKEN

Zout kan, als het in contact komt met een wondje, nogal prikken. Dat komt omdat zout water aantrekt, zo ook uit de zenuwcellen die door de verwonding blootliggen. De reactie van de zenuwcellen ervaren wij als een prikkend gevoel.

BRUIN

Van strandvakanties word je sneller bruin. Dan komt omdat de zoutkristallen die na het zwemmen in zee op je huid achterblijven de zon reflecteren en er dus voor zorgen dat er meer zonlicht op je huid komt.

JODIUM

Gejodeerd zout wordt veel in keukens gebruikt.

NEPAL

Kala Namak is zwart zout uit Nepal en staat bekend om de zwavelachtige bijsmaak.

BOEDDHISME

Boeddha vergeleek zijn leer met de smaak van de oceaan: "Zoals de machtige oceaan één smaak heeft, de smaak van zout, zo heeft mijn leer ook één smaak, de smaak van vrijheid".

MOUNT EVEREST

Wie de Mount Everest beklimt, gaat niet weg zonder Oral Rehydration Salts, oftewel ORS, op zak. In ORS zit zout en glucose en werkt tegen uitdroging.

HIMALAYA

Himalayazout is het bekende roze zout dat helend zou werken en waar ook de bekende zoutlampen van gemaakt zijn. In de Himalaya zijn veel zoutmijnen.

BLOEMEN

Fleur de Sel, oftewel zoutbloem, is een speciaal soort zeezout dat ook bekend staat als 'Keltisch zout'.

MEER

De Dode Zee is een bekend zoutmeer. Ook in de VS is een bekend zoutmeer te vinden: Great Salt Lake, in Utah.

ZEVEN

Het proces om zeezout te krijgen bestaat uit spoelen, drogen, breken en dan: zeven.

BLAUW

Het opwekken van zogenaamde 'blauwe energie' is een relatief nieuwe techniek. Blauwe energie ontstaat wanneer je zoet met zout water mengt, en dit gebeurt in de natuur op plekken waar een rivier de zee instroomt. Er staat een blauwe energiecentrale bij de Afsluitdijk.

BERGEN

Niet al het zout wordt gewonnen uit de zee. Zoutwinning gebeurt ook in gebergtes, zoals in de Himalaya. En: op Bonaire wordt al 400 jaar zout gewonnen, wat heeft geresulteerd in een prachtig landschap vol witte zoutbergen.

SLAK

'Op alle slakken zout leggen' is een bekende uitdrukking.

DOOD

De Dode Zee is heel zout, waardoor er bijna geen leven mogelijk is.

BLØF

Scoorde samen met Geike Arnaert een grote hit met 'Zoutelande'. Ook heet een van hun albums 'Watermakers'. Met een watermaker kan je van zout water drinkwater maken.

ZEE

Zeeën zijn zout.

LIK

Koeien en paarden hebben vaak een blok likzout in hun stal hangen.

MAHATMA GANDHI

Gandhi protesteerde tegen de belasting op zout met de beroemde 'zoutmars'.

BONAIRE

Bonaire doet al eeuwenlang aan zoutwinning en staat bekend om de 'zoutpiramides', indrukwekkende zoutbergen die een trekpleister zijn voor toeristen.

BAD

Badzout is bij elke drogist te krijgen.

PAP

Het zout in de pap' is een bekende uitdrukking.

SUMOWORSTELEN

Zout strooien is een bekend ritueel bij het sumoworstelen. Vóór elke wedstrijd wordt er zout in het strijdperk gestrooid.

MARGARITA

De Margarita-cocktail is niet compleet zonder een zoutrandje op het glas.

TEARDROPS

Tranen zijn zout.

LAMP

Een zoutlamp is gemaakt van een brok zout, vaak uit de Himalaya. De warme kleur die het roze licht geeft zou stressverlagend werken. Ook zou de zoutlamp op andere manieren gezondheidsvoordelen met zich meebrengen, maar hier zijn geen harde bewijzen voor.

URINE

Zout wordt via de urine uit ons lichaam verwijderd en kas dus erg zout zijn

SALZBURG

Salzburg dankt zijn naam aan de handel in zout.

KRISTAL

Zoutkorrels hebben een kristalstructuur.

MIJN

In zoutmijnen wint men steenzout.

Rijst