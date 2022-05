Alle connecties uit aflevering 1: Prince Vandaag • leestijd 5 minuten • 836 keer bekeken • bewaren

De hoofdconnectie van aflevering 1 was 'Prince'. Hieronder lees je van alle antwoorden wat die met Prince te maken hebben.

FORMULE 1

Prince gaf in 2010 een concert in Abu Dhabi ter gelegenheid van de Formule 1 aldaar. Tijdens een duet met Nicole Scherzinger kwam haar toenmalige partner, coureur Lewis Hamilton, ook het podium op.

ALEXANDER

Alexander Nevermind was een van de pseudoniemen van Prince.

MERCEDES

Prince bezat op het moment van zijn dood een Mercedes Benz uit 2010.

7

Op het veertiende album van Prince, uit 1992, staat een nummer met de titel '7'.

HAMILTON

Een dag na het overlijden van Prince eerde de cast van de musical Hamilton de zanger met een uitvoering van het Prince-nummer ‘Let's Go Crazy’. Een andere bekende Hamilton, coureur Lewis Hamilton, is een groot fan van Prince. Hij kocht in 2011 de met bladgoud bedekte Fender Stratocaster-gitaar van Prince voor 100.000 dollar. Ook plaatste hij een video op Instagram waarin hij achter de piano 'Purple Rain' ten gehore brengt.

CLUTCH

Prince schreef de muziek voor het nummer 'Pop My Clutch' voor Chaka Khan en produceerde het.

FIETS

Op één van de laatste foto's waarop Prince levend is te zien, zit hij op zijn fiets. De foto is hier te zien.

POWER

De begeleidingsband van Prince heette ‘The New Power Generation’.

MELK

Op het album 'Milk & Honey' van zangeres Támar Davis bespeelt Prince bijna alle instrumenten. Het album werd opgenomen in zijn studio op Paisley Park.

MOTOR

Op de cover van het album 'Purple Rain' is Prince te zien op een grote Hondamotor. Ook in de gelijknamige film rijdt Prince op deze motor rond.

SINGER

Prince was een singer-songwriter.

TRAAN

Het studiocomplex van Prince, Paisley Park, heeft een traanvormig logo, verwijzend naar het traanvormige textielmotief paisley. Overigens was Paisley Park ook de naam van zijn landgoed en zijn platenlabel. Prince maakte ook een paar nummers over tranen. Zo schreef hij het nummer '4 the Tears in Your Eyes' voor Live Aid. Het was een goedmakertje, omdat hij niet mee wilde doen aan 'We Are The World', naar het schijnt omdat hij dat een suf lied vond. Ook het nummer 'With This Tear' van Céline Dion is geschreven door Prince.

PAUS

'Pope' is een nummer van Prince, uit 1993.

DUBLIN

Prince werd in 2008 aangeklaagd, nadat hij, zonder uitleg, een concert in Dublin anderhalve week van tevoren had gecanceld. Prince zou over de gedupeerde concertpromotor hebben gezegd: 'Tell the cat to chill, we will work something out'. En dat gebeurde ook: het kwam tot een schikking.

SINEAD O'CONNOR

Nothing Compares 2U' is Sinead O'Connors grootste hit. Prince schreef het nummer in 1984.

PHILADELPHIA

Toen de Philadelphia Eagles in 2018 de Super Bowl speelden, gaf Prince postuum een optreden tijdens de beroemde Halftime Show, waarbij het stadion en de omgeving paars werden verlicht. Prince gaf overigens tijdens zijn carrière zeven keer een reeks concerten in Philadelphia, waaronder ook een paar optredens tijdens zijn befaamde 'afterparty's'.

BLOCKBUSTER

Prince maakte de soundtrack van de blockbuster ‘Batman’ uit 1989.

MUHAMMAD ALI

Prince noemde Muhammad Ali zijn grote jeugdidool. Hij sprong in 1997 meteen in het vliegtuig toen hij hoorde dat hij hem mocht ontmoeten. Beide legendes stierven overigens in hetzelfde jaar, 2016.

WILL SMITH

Will Smith en Prince waren goede vrienden. Will heeft Prince de avond voordat hij stierf nog gesproken. Bovendien werd Will Smith bekend onder net zo’n koninklijke titel als Prince: The Fresh Prince.

BLACK

Prince had een 'Black Album', met een geheel zwarte cover. Prince identificeerde zichzelf als zwart, en hij uitte zich als een groot voorstander van Black Lives Matter. Bij de Grammy's in 2015 zei hij: "Like books and black lives, albums still matter."

BRUCE

Toen Prince in 1985 een concert gaf in Los Angeles, verscheen tijdens de toegift Bruce Springsteen op het podium om mee te zingen. Bruce is overigens een groot fan van Prince. Vlak na het overlijden van Prince eerde hij hem met een versie van 'Purple Rain'. OSCAR Prince won een Oscar voor de muziek van 'Purple Rain'.

VLEUGELS

De laatste tour van Prince heette 'Piano & a Microphone', waarbij Prince solo achter een vleugel optrad. Hij bezat overigens meerdere vleugels, waaronder een paarse die speciaal voor hem was gemaakt.

PINGUÏN

Prince schreef 'The Song of the Heart' voor 'Happy Feet', een animatiefilm over pinguïns. Hij kreeg er een Golden Globe Award voor.

BUTLER

Tijdens zijn concertreeks in Las Vegas had Prince butlers tot zijn beschikking. Een van hen vertelde dat Prince eens om 3 uur 's nachts voor veertien personen pancakes en omeletjes bestelde. De butler trommelde alle beschikbare koks op. Toen hij met zijn karretje de kamer binnenreed, hielp Prince hem met uitserveren.

DC

In de jaren 90 bereikte Prince de status van 'superheld', toen DC Comics een strip over hem uitgaf. De titel was 'Prince and the New Power Generation: Three Chains of Gold', waarin Prince met zijn band een avontuur in het Midden-Oosten beleeft.

CORVETTE

Little Red Corvette' is een grote hit van Prince, uit 1983.

BATMAN

Op zijn zevende leerde Prince zichzelf pianospelen. Het eerste nummer dat hij kon spelen was de beginmelodie van de tv-serie 'Batman'. Later maakte Prince de soundtrack voor de film 'Batman'. In de clip van het nummer 'Batdance' is Prince half geschminkt als The Joker.

LOIS LANE

De Nederlandse band Loïs Lane, van de zusjes Klemann, stond in 1990 tijdens de Europese tour van Prince in het voorprogramma. Ook produceerde hij enkele tracks voor hun album.

KLEIN

Prince stond er bekend om klein te zijn: 1.57 m.

HAKKEN

Prince stond bekend om het dragen van hakken.

PERZIK

‘Peach’ is een hit van Prince uit 1993.

APRIL

Prince stierf in april. Zijn nummer 'Sometimes it Snows in April' werd toen vaak gedraaid.

NELSON

Prince Rogers Nelson is de echte naam van Prince.

LIFT

Prince stierf in een lift.

PARELS

Diamonds & Pearls' is de titel van zowel een bekende hit als album van Prince, uit 1991.

CANDY

Prince werkte samen met saxofoniste Candy Dulfer. Over haar zong hij in het nummer 'Partyman': "When I want sax, I call Candy!"

PAARS

Prince wordt door het succes van zijn album en film 'Purple Rain' vaak geassocieerd met de kleur paars. Een van zijn bijnamen is The Purple One. Een jaar na zijn dood is er een officiële paarse kleur naar de zanger vernoemd. KISS Kiss' is een grote hit van Prince, uit 1986.

GITAAR

Prince speelde gitaar.

KONINKLIJK

Prince is een koninklijke titel. Een van de bijnamen van Prince is 'His Royal Badness'.

1999