Kijk hier de eerste aflevering terug!

We zijn weer terug op je tv! En niet zomaar, nee: KEIHARD LIVE! En vanuit de studio! Jullie vroegen er massaal om, dus we're back bitches! Oh, en jij kan live meedoen! Hoe? Dat lees je hieronder!

Aan tafel ontvangt Gwen toffe gasten en deskundigen om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes, do’s & don’ts op het gebied van seks en drugs. En omdat het live is, kun jij bepalen waar het in de studio over gaat! Al onze socials staan tijdens de uitzending wagenwijd open voor jou. Alles wat je altijd al wilde weten maar nooit durfde te vragen gooi je op dinsdagavond live in de groep. Je kan de hele uitzending live volgen via Facebook en daar direct al je opmerkingen en vragen droppen!Emma, Jurre en Sahil doen elke week een intiem en lekker vluggertje met een bekend gezicht! Dat doen ze in onze prachtige, knalroze Seksmobiel! In de tv-uitzending moet de gast kiezen tussen de heftigste dilemma's. En op YouTube worden al jouw seksvragen beantwoord.In de rubriek Truth or Dare krijgt één van onze vier presentatoren iedere week een heftige opdracht. En die verzinnen jullie! Via Instagram kan je elke dinsdag stemmen welke opdracht het wordt én welke presentator dit gaat doen.In de eerste aflevering tript Jurre 'm de pan uit op DMT. Hij laat zijn trip schilderen door een kunstenares om te testen of het klopt dat elke DMT-gebruiker hetzelfde ervaart. En we hebben het allereerste sekspoppen-bordeel van Nederland geopend! De levensechte sekspop wordt gezien als een kleine stap naar de seksrobot. Verschillende wetenschappers beweren dat seks met robotten in 2050 net zo gewoon is als seks met mensen nu. In Japan kiezen steeds meer mannen voor betaalde seks met poppen en inmiddels hebben ook in Europa de eerste sekspop-bordelen hun deuren geopend. Is Nederland hier ook klaar voor? En in hoeverre is seks met een pop vergelijkbaar met menselijke seks? Betekent dat het einde van SOA’s? En kan dit idee illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel de wereld uithelpen?is vanafelkeomte zien opEn natuurlijk 24/7 beschikbaar op Facebook Instagram en YouTube