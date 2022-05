Spijkers met Koppen hoor je elke zaterdag tussen 12:00 en 14:00 uur vanuit The Florin in Utrecht en op NPO Radio 2. Wekelijks treden bekende artiesten op, schuiven diverse columnisten aan en is er cabaret. Helaas is het door de aangescherpte coronamaatregelen niet meer mogelijk om de uitzendingen bij te wonen.