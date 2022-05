In de BNNVARA-taalquiz 'De S.P.E.L.show' nemen drie Bekende Nederlanders, onder leiding van Astrid Joosten, het op tegen een alfabet van onbekende Nederlanders. Het draait allemaal om taalkennis: wie is het best in spelling, spreekwoorden en grammatica? Na drie rondes neemt de beste speler van het alfabet het in de finale op tegen de beste speler onder de prominenten.