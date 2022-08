Over

Sophie komt terug en reist daarvoor af naar het land van de extremen, Japan!



Het lijkt haast een epidemie: de burn-out. Hoe komt het toch dat dit steeds vaker voor komt? Werken we steeds harder? Zorgt de huidige tijd voor te veel indrukken? Of krijgen simpelweg steeds meer psychische klachten tegenwoordig dit label opgespeld?

In het nieuwe seizoen van Sophie in de Mentale Kreukels duikt Sophie opnieuw in hét onderwerp van deze tijd. Want sinds het eerste seizoen, waarin ze ook haar eigen burn-out onder de loep nam, zijn er nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en ook kritische geluiden aan het licht gekomen. Ze praat erover met collega’s en deskundigen en probeert de burn-out dit seizoen met een kritische blik in een breder perspectief te plaatsen.

Ze vliegt er onder meer voor naar het land van extremen, Japan. Hier komt ze oog in oog te staan met een torenhoge prestatiecultuur die ertoe leidt dat veel Japanners weinig tot niet slapen en letterlijk doodvallen van het harde werken.

In iedere aflevering onderzoekt Sophie een aspect dat van invloed is op de geestelijke gezondheid van de mens. Zo hebben slaap, alcohol, hormonen en de moderne tijd volgens deskundigen een enorme impact. Met collega’s praat Sophie over hun ervaringen met stress en andere schommelingen in hun gemoedstoestand.

Floortje Dessing vertelt over het effect van slaap, en vooral het gebrek daaraan, op haar leven. Isa Hoes en Medina Schuurman doen een boekje open over de hormonale bijwerkingen van de overgang en hoe die klachten overeen kunnen komen met die van een burn-out. Mr. Probz vertelt hoe hij zijn hoofd koel houdt in een tijd waarin we zo veel móeten? En Maarten van Rossum geeft advies over hoe we volgens hem relaxter in het leven kunnen staan.



Slaapyoga, uitgaan vóór het werk, terug naar de foetushouding en een zweethut induiken; om haar hoofd koel te houden, probeert Sophie het dit seizoen weer allemaal.