Sluipschutters is een vlijmscherp, humoristisch sketchprogramma met Ronald Goedemondt, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Jochen Otten. 4 vrienden, 100 verschillende gezichten. Sluipschutters, ze zitten overal. Van kerk tot schaatsbaan, van ballenbak tot spaceshuttle, van crematorium tot cockpit. De Sluipschutters verplaatsen zich in moordend tempo. Als havenmeester, ninja, parachutist, ridder, matador of astronaut. Hoe goed je ook oplet, je ziet ze never nooit aankomen.