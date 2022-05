Schuldig of Niet

Mag je terugslaan als een inbreker in je huis met geweld dreigt? Staat dat wel in verhouding tot de aanval? En wat als iemand jouw vriendin belaagt en jij in een reflex een klap geeft? Is dat dan zelfverdediging of ga je te ver? Tim Hofman bekijkt met jongeren dramabeelden van op waarheid geinspireerde situaties om met elkaar in discussie te gaan over de vraag: wie is er schuldig? Iedere aflevering komen ervaringsdeskundigen aan het woord die vergelijkbare persoonlijke verhalen hebben, als dader en als slachtoffer. Daarna geven juridische experts hun mening over de zaak.