Geld: dé sleutel tot een gelukkig leven. Toch? In ‘Rijk!’ onderzoekt Jan ons verlangen naar rijkdom. Steeds vaker gaat het niet om wát je doet, maar om hoeveel je hebt. Hoe meer, hoe beter. Maar is een dikke portemonnee daadwerkelijk de garantie op een zorgeloos bestaan? Jan gaat op zoek naar het antwoord en kijkt hoe hij zelf het snelste rijk kan worden. Van gokken tot gouden handel en van aandelen tot start-ups. Jan probeert op allerlei manieren binnen te lopen. Jan: “Ik heb het idee dat steeds meer mensen rijk worden als doel in het leven hebben. Hoe je rijkt wordt is secundair, als je het maar wordt. Kennelijk is het idee dat geld echt de sleutel is tot geluk. Ik ga op zoek naar het hoe en waarom en kijk vooral of ik zelf ook rijk kan worden.” In ‘Rijk!’ wint Jan advies in bij onder anderen Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpennick, de puissant rijke casting director Michael Blakey, oud-Ajacied Demy de Zeeuw en voormalig radio-dj Michael Pilarczyk.