Over Pauw Komt Binnen

Jeroen Pauw gaat bijzondere gesprekken aan met mensen die normaal niet naar de studio kunnen of willen komen. Mensen die wel het onderwerp van het gesprek zijn, maar vaak door omstandigheden zelf niet aan het woord komen. Op hun eigen terrein, zoals een ziekenhuis, tbs-kliniek of verpleeghuis, voert hij met betrokkenen verdiepende gesprekken die verder gaan dan de waan van de dag. De zes afleveringen van Pauw komt binnen zijn vanaf 8 november om 22.20 uur wekelijks te zien bij BNNVARA op NPO 1 .

De eerste aflevering staat in het teken van de grote impact van corona op de zorg. De talkshowtafel staat in het Radboudumc ziekenhuis in Nijmegen, waar Jeroen onder andere in gesprek gaat met artsen en verpleegkundigen die onder grote druk op de verschillende afdelingen werken. Zij vertellen hoe het virus hun werkzaamheden in het ziekenhuis heeft veranderd. Ook vinden er bijzondere gesprekken plaats met patiënten en hun familieleden.