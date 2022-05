Dat is het motto van de tien creatieve klussers die met zichzelf én elkaar de strijd aan gaan in het programma Oud En Nieuw. Wie maakt het mooiste design uit oude meuk? De strijd gaat tussen ontwerpers, meubelmakers en kunstenaars die gewoon erg goed zijn met allerlei soorten gereedschap. Iedere aflevering zoeken de deelnemers naar ‘afval’ om te bewerken. Deze spullen zoeken ze op een oud ijzerwerf, een scheepssloperij, een afvalverwerkingsbedrijf óf in een authentieke kringloopwinkel. Presentator Dennis Storm vertelt wat ze er van moeten maken. Deze opdrachten lopen uiteen van een opbergmeubel tot een loveseat. En van een lamp tot salontafel. Welke kunstwerken vallen in de smaak bij de jury en wie moet zijn of haar gereedschapskist pakken? Iedere aflevering valt er één deelnemer af en zo halen de drie beste klussers de finale van Oud En Nieuw!