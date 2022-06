Over Op weg naar het Lagerhuis

Wie wordt de beste jonge debater van Nederland? En wie houdt de beste toespraak? De afgelopen maanden streden tijdens de voorrondes in alle Nederlandse provincies ruim 2500 jongeren tegen elkaar in de grootste debatcompetitie van Nederland, om zo een plekje in de felbegeerde finale te bemachtigen.



Uiteindelijk is het beste debatteam overgebleven, dat van het Cambreur College uit Dongen. Het neemt het op tegen een team met de vijf beste individuele debaters uit de voorrondes. Verder zullen ze het debat aangaan met FNV-Vicevoorzitter Tuur Elzinga.



Daarnaast strijden de drie grootste speechtalenten uit de voorrondes om de titel 'Beste Speech van Nederland'. Drie kandidaten hebben zich hiervoor geplaatst: Hanneke Voskuilen uit Amersfoort, Zahya Muloud uit Ede en Suzie Hahnraths uit Meerssen (Limburg). Voorzitter van de jury is fractievoorzitter van D66, Rob Jetten. Hij wordt in de jury bijgestaan door tv-maker en columniste Fidan Ekiz en door Klokhuis-presentator Habtamu de Hoop. Presentatie is in handen van Renze Klamer.







De finale is op 2 juni 2019 uitgezonden op NPO 2