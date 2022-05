In Linda's Mannen gaat Linda Hakeboom op zoek naar de ware aard van vier succesvolle mannen, mét een rauw randje. Noem ze fout, noem ze meedogenloos, noem ze arrogant... Één ding is zeker: Linda vindt ze fascinerend en alle vier de mannen zijn op jonge leeftijd al succesvol. Veel geld, succes, status, dure auto's, veel op reis en mooie vrouwen. De belangrijkste ingrediënten uit hun leven. Alleen de absolute top is goed genoeg. Maar wat als tegenslagen op de loer liggen en dingen niet helemaal lopen zoals gepland? En wat als Linda geen grip op ze krijgt? Willen ze hun ware aard wel laten zien voor de camera? En durven ze zich kwetsbaar op te stellen?