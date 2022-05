"Het klimaat verandert niet door Co2-uitstoot en al helemaal niet door menselijk handelen. De wereld koelt juist af. Global warming is een sprookje van de linkse kerk. Er is te weinig Co2 in de lucht, niet te veel." In Amerika maken denktanks er een dagtaak van om de wereld hiervan te overtuigen. Gideon Levy reist af naar de US om dit met eigen ogen te ervaren. In Klimaatontkenners krijgt programmamaker Gideon Levy een stoomcursus klimaatontkenning.