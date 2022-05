Maandagavond bij Khalid & Sophie: 

Politiechef Oscar Dros en de voorzitter van de Nederlandse politiebond Jan Struijs praten vanavond over de zelfmoorden van undercoveragenten.

Shabu was 14 toen hij aan een ritje in oma's auto €1200 aan boetes overhield. Hij had één zomer de tijd om de schade te betalen voordat zijn oma terugkwam. Aan tafel zitten vanavond documentairemaker Shamira Raphaëla en Shabu zelf.