Dinsdagavond bij Khalid & Sophie: 

De schutter die in de VS tien zwarte mensen doodschoot werd daartoe geïnspireerd door de 'omvolkingstheorie'. Oud-correspondent in de VS Tom Kleijn en hoogleraar geschiedenis Leo Lucassen hebben het over de theorie die ook hier vaste voet aan de grond krijgt.

Aan tafel zitten de oprichter van het 'Menstruatie instituut' Peter de Vroed, de oprichter van 'Period! Magazine' Paula Kragten en Hacer Karadeniz van de FNV. Zij debatteren of er net zoals in Spanje ook in Nederland menstruatieverlof moet komen.

Aankomende vrijdag komt Bae Doven No. 2 van sor uit. In dit album slaat sor een brug tussen hiphop en klassieke muziek. Hij praat over zijn nieuwe album en sluit de avond muzikaal af.

