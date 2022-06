De festivalzomer met Vera Siemons

1. Niet in het weekend van Pinksteren, maar op 17 juni gaat Pinkpop dan toch echt van start. Met inmiddels al de eenenvijftigste editie op het programma is dit het langstlopende festival ter wereld. Je hoort het goed: ter wereld.

Dat doen we onder andere met radio-dj Vera Siemons, die niet alleen van nieuwe muziek houdt, maar ook gek is op festivals. Vanavond gaan we samen met haar van drie muzikale optredens genieten. Wij spraken haar alvast even om te vragen op welke festivals zij zich het meeste verheugt deze zomer.

Al sinds 1970 vindt elk pinksterweekend één van de bekendste muziekfestivals van Nederland plaats: Pinkpop. Dit jaar is Pinkpop met twee weken verschoven. Wij gaan vanavond in de uitzending het gemis aan live-muziek compenseren, door vooruit te blikken op al het festival-gedruis dat ons deze zomer te wachten staat.

Vera, waar verheug jij je het meeste op tijdens dit Zuid-Limburgse popfestival?

Ze hebben dit jaar een hele interessante line-up!



Son Mieux vind ik heel goed. Die staan met z’n zevenen op het podium. Die energie is niet normaal!



Ik ben ook heel benieuwd naar Måneskin. Die treden vlak voor Pearl Jam op, dus dat wordt lekker rocken met een jonge én oudere generatie denk ik!

My Baby vind ik ook heel gaaf!



Ik heb ook heel veel zin om De Staat live te zien. Dat is een band die heel goed nadenkt over hoe ze zo’n live performance interessant kunnen maken. Zo hebben zij de zogenaamde ‘vleeskolk’. Torre Florim gaat dan midden in de zaal staan, en dan gaat het publiek in cirkels om hem heen staan en die beginnen dan om hem heen te rennen. Dit komt uit de videoclip van Witch Doctor. Dit illustreert hoe je je als band opnieuw uit kunt vinden.

Wij hebben Son Mieux en Måneskin te gast gehad in seizoen 1 van Khalid & Sophie. Om in de sfeer te komen hieronder daarom vast hun optredens.

Son Mieux.

Måneskin.

2. Van 14 tot en met 17 juli vindt Down The Rabbit Hole plaats. Dit festival bestaat pas sinds 2014, maar heeft in een aantal jaar flink naam kunnen maken.

Waar verheug je je bij dit populaire festival het meeste op Vera?

HAIM! In 2020 verscheen een album dat ik helemaal grijs heb gedraaid: Women in Music Pt. III. Echt het beste album van dat jaar! Ik kijk nu al uit naar hun live performance.

Door S10 ben ik echt achterover geslagen tijdens haar optreden op het Songfestival. Ik heb het idee dat ze echt op de top van haar kunnen zit! Ik verwacht een diverse set-list. Ze kan ook wel een moshpit creëren met haar muziek.



S10 kwam het net na het Songfestival in onze uitzending hebben over haar avontuur in Turijn.

3. Last but not least: Lowlands. Van 19 tot en met 21 augustus vindt dit muziekfestival in Flevoland plaats.

Vera, hou ons niet langer in spanning. Waar verheug jij je het meeste op bij Lowlands?

Echt sick dat Stromae er staat! Van alleen al de visuals word ik waarschijnlijk helemaal gek! En The Opposites sta ik echt op te wachten!

Ik vind Eefje de Visser echt het beste wat we qua Nederlandse live-shows hebben. Ze pakt echt uit. Zij is steeds weer heel vernieuwend. Tot in detail is alles gerepeteerd. Ze is een echte vakvrouw en doet aan muzikale topsport.

Zowel van de optredens van Eefje de Visser, als van Froukje hebben wij dit seizoen Khalid & Sophie al mogen genieten tijdens de shows. Kijk ze hieronder nog eens terug om je vast te verheugen op hun optredens deze zomer.

Eefje de Visser.

Froukje en Wende Snijders.