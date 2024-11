Zorgverzekering voor fysiotherapie verder uitgekleed, premies omhoog theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 3 minuten • 2178 keer bekeken • bewaren

Vanaf 1 januari 2025 worden de aanvullende zorgverzekeringen voor fysiotherapie verder uitgekleed. Verzekerden krijgen te maken met hogere premies, verlaagde dekkingen en beperkende voorwaarden.

Vergelijkingssite Zorgwijzer heeft een advies voor mensen die fysiotherapie nodig hebben. "Het wordt het in 2025 extra belangrijk om te controleren of jouw zorgverzekeraar wel een contract heeft met je eigen fysiotherapeut," zegt Koen Kuijper, expert zorgverzekeringen.

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wordt namelijk steeds lager. Zo verlaagt Achmea de vergoeding voor fysiotherapeuten zonder contract van 75 naar 50 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Voor een reguliere zitting wordt in 2025 nog slechts 18,54 euro vergoed, tegenover bijna 27 euro in 2024. Hierdoor krijgen verzekerden komend jaar minder dan de helft van de kosten vergoed als zij kiezen voor een fysiotherapeut of oefentherapeut zonder contract, stelt Zorgwijzer. Opletten dus. Als je het niet zeker weet, vraag dan of je fysiotherapeut in 2025 wel of geen contract heeft met jouw zorgverzekering.

Aanvullende fysiopolis duurder

Naast genoemde beperkingen stijgen de premies voor aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie. De meeste zorgverzekeraars verhogen hun tarieven, met prijsstijgingen die oplopen tot ruim 4 euro per maand. Expert Kuijper ziet ook een nieuwe ontwikkeling: “In plaats van hogere premies introduceren sommige verzekeraars een eigen bijdrage van 5 euro per behandeling vanaf de tiende sessie. Dat zagen we nooit eerder.”

Minder opties voor uitgebreide dekking

Verzekerden die in 2025 op zoek zijn naar een ruime dekking voor fysiotherapie, hebben minder opties. Slechts vijf verzekeraars bieden nog een dekking van meer dan 30 behandelingen per jaar. In 2020 waren dit er nog achttien.

Kuijper maakt zich zorgen over deze ontwikkeling: “De beperkte dekking en hoge kosten van een aanvullende polis voor fysiotherapie vormen een groot probleem voor mensen met een chronische aandoening, zoals reuma of artrose. Dit is extra zorgelijk, omdat juist zij vaak afhankelijk zijn van deze verzekeringen om hun fysieke gezondheid te onderhouden.”

Alle zorgpremies voor 2025 zijn bekend

Inmiddels zijn alle premies voor de zorgverzekeringen van 2025 bekend. Dus ook voor de aanvullende verzekeringen. Voor het eerst werden dit jaar de aanvullende verzekeringspremies niet tegelijk met de basispremies bekendgemaakt.

Verzekerden vonden het maar verwarrend en stressverhogend dat de zorgpremies niet tegelijk werden bekendgemaakt, blijkt uit een enquête van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Volgens Peter Ruys van Zorgkiezer brengt het veel onduidelijkheid met zich mee: “De premie die je als verzekerde in je mail hebt ontvangen van je huidige zorgverzekeraar is alleen die van de basisverzekering. Dit is meestal niet het volledige maandbedrag dat je in 2025 gaat betalen, omdat eventuele aanvullende verzekeringen hier nog bij opgeteld moeten worden.”

Ministerie gaf verzekeraars week extra

Het later bekendmaken van aanvullende premies is vooral bedoeld om verzekeraars tegemoet te komen die hun verlengingsvoorstel per post versturen. Als die informatie al op 12 november bezorgd had moeten zijn, dan hadden de verzekeraars minder tijd gehad om de premies voor de aanvullende polissen vast te stellen. Daarom hadden ze een week extra gekregen van het ministerie van VWS.

Bereid je voor als je wilt overstappen

Eén op de tien verzekerden stapt over van zorgverzekeraar, vooral vanwege de hoogte van de zorgpremie. Denk je erover om over te stappen naar een andere verzekering? Dan kun je de hulp inroepen van een vergelijkingssite. Die rekent uit wat de voordeligste keuze voor de basis- en aanvullende verzekering voor jou is.

Er zijn meerdere vergelijkingssites zoals Poliswijzer, Zorgkiezer, Zorgwijzer of de Consumentenbond. De overstap naar en andere verzekeraar wordt door deze sites geregeld.