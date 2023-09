Zorgverzekeraars voorspellen: "Flinke stijging zorgpremie in 2024" theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 464 keer bekeken • bewaren

De zorgpremies zullen in 2024 flink stijgen. Dat is de verwachting die zorgverzekeraars bij de presentatie van de halfjaarcijfers hebben laten doorschemeren. Zorgeconoom Wim Groot stelt tegenover de Telegraaf: "Met de stijgende zorgkosten is een flinke premiestijging onvermijdelijk". Waar komt dat eigenlijk door?

Er worden een aantal oorzaken genoemd voor de – volgens velen –

"Zorgpremie laag houden gaat niet samen met exponentieel stijgende zorgkosten"

Jos Baeten, CEO van verzekeringsmaatschappij ASR Nederland, stelt tegenover de Telegraaf dat de zorgkosten momenteel exponentieel stijgen naar zo'n 100 miljard euro per jaar. Zonder ingrijpen valt bovendien niet uit te sluiten dat er binnen tien jaar sprake is van een verdubbeling naar 200 miljard euro.

En, zo stelt Baeten: "Tegelijkertijd bestaat de behoefte om de zorgpremies laag te houden. Maar die twee zaken gaan niet samen". Om die reden verwacht de ASR-topman "best een stevige stijging" van de zorgpremies.

Ook hogere personeels- en ict-kosten

Een andere reden is dat de personeelskosten stijgen. In veel cao's zijn flinke salarisverhogingen voor zorgpersoneel bedongen, en dat geld moet linksom of rechtsom ergens vandaan komen. Volgens zorgeconoom Wim Groot kan het niet anders of de premie zal jaarlijks exponentieel stijgen.

Groot spreekt de verwachting uit dat dit komend jaar niet anders zal zijn en voegt daaraan toe: "Door de vergrijzing wordt er een steeds groter beroep gedaan op zorg waardoor de kosten stijgen". En vanwege de reeds genoemde salarisverhogingen geldt volgens hem: "Dat zullen we met z’n allen moeten gaan betalen volgend jaar."

Bianca Tetteroo, CEO van Achmea, bevestigt dit beeld en de genoemde oorzaken. "Wij proberen de zorgpremies zo stabiel mogelijk te houden, met niet het ene jaar een flinke stijging en het jaar daarna weer een flinke daling. Maar geleidelijk zullen de premies toch blijven stijgen."

"Minimaal 127 euro per jaar extra kwijt aan premie"

Wat bovendien niet helpt, is dat er de laatste tijd verschillende zorginstellingen, brancheorganisaties en accountantskantoren zijn die zorgen uitspreken over de penibele financiële situatie waar veel zorgaanbieders in zitten.

En dat is problematisch. Ziekenhuizen die een netto negatief resultaat boeken en dus rode cijfers schrijven, moeten tóch onderhandelen met verzekeraars over onder meer vergoedingen en tarieven. Omdat vanwege de slechte financiële situatie van diverse instellingen niet alle kosten rechtstreeks verhaald kunnen worden, ligt het in de lijn der verwachting dat deze deels verrekend worden in een hogere zorgpremie, aldus Wim Groot.

De Telegraaf sprak onderzoeker Jorn Alders van vergelijkingssite Poliswijzer.nl. Alders voorspelt: "Afgelopen jaar zagen we een gemiddelde premiestijging van 127 euro op jaarbasis. Voor komend jaar verwachten wij minimaal zo’n zelfde stijging, maar misschien wel meer."

Eerste prognose op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag – die dit jaar op dinsdag 19 september valt – geeft het kabinet een eerste prognose van de verwachte hoogte van de zorgpremies. Het is echter aan verzekeraars zélf om de exacte hoogte van de premie te bepalen, dus het staat ze in zekere zin vrij om boven of juist onder de verwachte gemiddelde premie te zitten.

Dat is onder andere afhankelijk van de eigen financiële positie, maar óók van de concurrentie. Het moment dat zorgverzekeraars de premie bekendmaken, is immers traditiegetrouw de periode waarin veel Nederlanders ervoor kiezen om over te stappen naar een andere verzekeraar.

Zondag 12 november zijn alle premies bekend

Zorgverzekeraars hebben nog enkele maanden de tijd om de definitieve premiebedragen voor 2024 bekend te maken. Wel is er een deadline: op zondag 12 november moeten alle verzekeraars de exacte premiebedragen bekend hebben gemaakt.

Bron: de Telegraaf