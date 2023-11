Zorgverzekeraars beperken vrije keuze voor ggz-zorg en wijkverpleging

De teruggang in het aantal restitutiepolissen heeft grote gevolgen voor de vrije zorgkeuze van verzekerden. Zo'n polis geeft patiënten vrijheid in de keuze van zorgverleners. Patiënten kunnen zelf kiezen naar welke psycholoog, psychiater of therapeut ze gaan voor ggz-zorg, of welke organisatie ze kiezen voor wijkverpleging, ongeacht of een zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis worden de kosten van deze zorgverleners volledig vergoed, ook als ze niet zijn aangesloten bij de zorgverzekeraar.