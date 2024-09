Zorgpremie stijgt in 2025, eigen risico blijft gelijk

De zorgpremie zal volgend jaar stijgen naar 156 euro per maand. Gemiddeld is dat 10 euro per maand meer dan dit jaar het geval is.

Tegelijk gaat de zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen omhoog met 6,50 euro per maand, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid in de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De hogere premie voor de zorgverzekering is vooral het gevolg van hogere lonen en prijzen in de zorgsector.