Rechter: staat hoeft zorgmedewerkers met long-covid niet te compenseren Vandaag • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

Medewerkers in de zorg die niet meer kunnen werken door long-covid, krijgen voorlopig geen geld ter compensatie. De vakbonden FNV en CNV maakten zich hier hard voor en hadden een kort geding aangespannen. Maar de rechtbank in Den Haag heeft de eis afgewezen.

Of iemand met langdurige covid recht heeft op een schadevergoeding moet "van geval tot geval" worden bekeken, aldus de rechter. De vakbonden pleiten voor een collectieve compensatie. De rechtbank gaat daar niet in mee.

Minister Conny Helder (Volksgezondheid) gaat "onverminderd door" met het maken van een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten niet meer kunnen werken, zegt ze na de uitspraak.

Advies luidde: beschermingsmiddelen niet altijd nodig

De zaak gaat over medewerkers die in 2020 besmet zijn geraakt met het coronavirus, in de eerste en tweede coronagolf. Ze werkten toen in de zorg en kregen het advies dat beschermingsmiddelen als mondneusmaskers niet in alle gevallen nodig waren.

Ze raakten besmet en kwamen in de ziektewet. Na twee jaar ziekte eindigde hun dienstverband.

Grote financiële problemen voor langdurig zieken

Volgens FNV en CNV zijn sommige gedupeerden in zulke grote financiële problemen gekomen dat ze inmiddels hulp van de voedselbank nodig hebben. De vakbonden eisten daarom nu alvast een bedrag van 22.839 euro per persoon.

Kabinet komt met regeling - vakbonden willen dat tweede golf meetelt

De overheid wil in april een opzet van een regeling bekendmaken om de gedupeerde zorgmedewerkers uit de eerste golf tegemoet te komen. De vakbonden willen echter dat de regeling ook voor gedupeerden uit de tweede golf geldt. "Beide groepen stonden in de frontlinie, ze waren nog niet gevaccineerd, ze werkten terwijl de rest van Nederland dicht was, persoonlijke beschermingsmiddelen waren volgens de Staat beperkt nodig. Beide groepen zijn nu twee jaar ziek en kunnen niet meer werken."

De rechtbank benadrukt in de uitspraak wel "dat de gedupeerden er groot belang bij hebben dat zij op korte termijn duidelijkheid krijgen over een compensatie."

Vakbonden roepen minister op: snel duidelijkheid

De twee vakbonden vinden het teleurstellend dat de vergoeding niet via een kort geding kan worden afgedwongen. De vakbonden roepen zorgminister Helder op om snel duidelijkheid te geven over de compensatie. "Zij draalt al veel te lang. Wij vragen voor de door ons geschatte groep van duizend zorgmedewerkers in totaal ongeveer 23 miljoen", verklaart FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. De bonden zeggen dat ze een bodemprocedure overwegen.

Minister: kabinet heeft morele verplichting

Los van het kort geding herhaalt minister Helder dat het kabinet "de morele verplichting" voelt om zorgmedewerkers die met langdurige covid-klachten kampen financieel te ondersteunen. Het gaat daarbij om zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf (maart-juni 2020) corona hebben opgelopen. Helder verwacht in april meer over de regeling te kunnen zeggen. ANP