Zorg voor huisdier dreigt vaker onbetaalbaar te worden door inflatie

Dierenorganisaties maken zich zorgen om het feit dat steeds meer mensen niet in staat zijn om de kosten voor hun huisdier te betalen. Dat heeft alles te maken met de inflatie en de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. Soms stellen mensen het bezoek aan de dierenarts uit tot het écht niet meer gaat. Met gezondheidsproblemen en nóg hogere rekeningen als gevolg.

"We zien dat mensen pas naar de dierenarts gaan als hun hond of kat het uitschreeuwt van de pijn", zo valt te lezen in het AD. De krant tekent een verhaal op van het baasje van een kat met blaasgruis. Was hij bij de eerste signalen van plasproblemen op consult gegaan bij de dierenarts, dan was het een relatief eenvoudige ingreep en had het zo'n 40 euro gekost.

Maar dat geld valt niet voor iedereen zomaar op te brengen. Toen het écht niet meer ging, was er sprake van een "levensbedreigende situatie" en moest de dierenarts direct opereren. Kosten? 600 euro én levenslang duur medisch voer voor de kat.

Véél meer hulpaanvragen

Bovenstaande voorbeeld kwam van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Dat is een stichting die hulp biedt aan mensen die (tijdelijk) zijn aangewezen op de voedselbank, onder bewind staan of zich qua financiële situatie op zo'n laag niveau bevinden dat ze "niet of onvoldoende kunnen voorzien in de acute medische zorg voor hun huisdier."

En bij de stichting merken ze dat de vraag om hulp enorm toeneemt. In enkele maanden tijd is het aantal aanvragen met zo'n 40 procent gestegen. De stichting verwacht dit jaar zo'n 260 aanvragen waarvan ze de volledige rekening van de dierenarts hebben betaald. Dat gaat bovendien alleen om acute medische zorg. Daarnaast zijn er ongeveer evenveel gevallen waarin de stichting heeft bemiddeld. En dat wordt in financiële zin lastig om te kunnen blijven bolwerken.

Schaamte

Mensen durven de dierenarts soms niet te bellen omdat de geldkwestie dan al snel ter sprake wordt gebracht: men wordt er telefonisch aan herinnerd dat ze geld mee moeten brengen naar het consult.

Maar als je dat niet hebt, zorgt dat voor schaamte en lastige situaties: "Het zijn niet alleen meer de minima, ook zzp'ers en mensen in de aow die hun kosten zó hebben zien oplopen dat ze geen geld meer overhouden voor de zorg van hun dier", aldus voorzitter Lilianne van Doorne van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn.

Meer organisaties signaleren problemen

Ook het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), de Dierenbescherming en de Dactari Dierenartsencoöperatie signaleren deze problemen. Ook zij hebben geconstateerd dat steeds meer bezitters van een huisdier in de financiële problemen komen en de zorgkosten voor de dieren niet meer kunnen opbrengen.

En dat gaat niet alleen om minima, maar óók om mensen die hun besteedbaar inkomen door de torenhoge inflatie zo hebben zien krimpen tot het punt waarop zorgkosten voor een huisdier niet meer kunnen worden opgehoest. Dat geldt ook voor preventieve bezoekjes aan de dierenarts of om een zorgverzekering voor je huisdier: je moet dat geld maar net hebben.

Woordvoerder Niels Kalkman van de Dierenbescherming: "Uit de verhalen die wij horen en de vragen die wij krijgen betekent de slechtere financiële situatie van steeds meer baasjes wel dat er sprake zal zijn van onzichtbaar leed: mensen die niet meer met hun hond of kat naar de dierenarts gaan vanwege de kosten. Alleen hebben we daar geen betrouwbare cijfers over."

