Zorg duurder voor hogere inkomens? "Koppel hoogte premie aan inkomen"

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) – een van de belangrijkste adviesorganen voor de regering – pleit voor drastische veranderingen in het zorgstelsel. Zo moeten het eigen risico en de zorgpremie meer afhankelijk worden van het inkomen. Wie veel verdient, betaalt meer voor de zorg, is één van de gedachten. In het huidige zorgstelsel loopt de zorg vast, en om die reden is 'groot onderhoud' noodzakelijk, luidt de conclusie van de RVS.