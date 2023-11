Zonnepanelenbedrijf Nederland Wekt Op laat een spoor van gedupeerde klanten achter theme-icon Geld • 04-11-2023 • leestijd 3 minuten • 16588 keer bekeken • bewaren

Steeds meer huishoudens in Nederland wekken eigen zonnestroom op. Daar springen verkopers van zonnepanelen gretig op in. Maar niet alle bedrijven leveren goed werk af. Nederland Wekt Op B.V. (website) laat tientallen klanten voor honderden tot duizenden euro's het schip in gaan. Hoe zit dat? Kassa zoekt het uit.

Er zijn veel mensen die hun ontevredenheid uiten over het bedrijf. De klachten zijn grofweg in twee categorieën onder te brengen. Enerzijds zijn er klanten die een aanbetaling hebben gedaan, maar hun geld niet terugkrijgen ondanks het feit dat zij daar gegronde redenen voor hebben. Anderzijds worden de panelen wel op het dak gelegd, maar blijkt de installatie slecht te werken of is het werk niet goed uitgevoerd. Scheve panelen, losse draden en onderdelen die ontbreken zijn zaken die vaak genoemd worden.

Slechte bereikbaarheid en loze belofen

Over één ding zijn alle gedupeerden het eens: Nederland Wekt Op is extreem moeilijk te bereiken. In het beginstadium verloopt het contact nog goed, maar zodra er een aanbetaling is gedaan en er problemen ontstaan, kan het zeer lastig worden om iemand van het bedrijf te pakken te krijgen.

Als het na vele pogingen wél lukt, dan worden er vaak loze beloften gemaakt.

Wederhoor en klachtafhandeling

Het is lastig om uit te vinden wie er achter Nederland Wekt Op zit. Zo worden er allerlei namen genoemd van personen die niet lijken te bestaan. Uiteindelijk komt Kassa in contact met de bestuurder, die sinds twee maanden is aangesteld. Hij erkent dat er ''wat'' problemen zijn en stelt dat het bedrijf bezig is met een reorganisatie.

De bestuurder zegt de klachten op te willen lossen en heeft een mailadres waar gedupeerden terecht kunnen. Dat is finance@nederlandwektop.nl. Op 1 december 2023 neemt Kassa contact op met het bedrijf om te kijken hoe het ervoor staat.

Wat kun je doen als gedupeerde?

Allereerst moet je het bedrijf zwart-op-wit laten weten dat je het niet eens bent met de gang van zaken. Dat kan je het beste doen door middel van een zogenaamde ingebrekestelling. Het Juridisch Loket heeft een (gratis) voorbeeldbrief, deze brief kun je via deze link opvragen en gebruiken.

In deze brief geef je het bedrijf een redelijke termijn om de problemen op te lossen. Als dat niets uithaalt, kun je het contract schriftelijk ontbinden. Ook daarvoor heeft het Juridisch Loket een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld, te vinden via deze link.

Mocht dit allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zit er niets anders op dan naar de rechter stappen. Volgens jurist Charlotte Meindersma van Charlotte's Law kun je dit zelf doen, maar het is ook mogelijk om je rechtsbijstandverzekering in te schakelen of juridisch advies in te winnen. Een incassoprocedure bij een gerechtsdeurwaarder opstarten, is ook een mogelijkheid.

Doe vooraf onderzoek

Tot slot een aantal tips om te voorkomen dat je met een malafide bedrijf in zee gaat:

- Kijk online wat je over het bedrijf kan vinden en bekijk onafhankelijke reviewsites

- Neem de website van het desbetreffende bedrijf onder de loep (wat is hun werkwijze, kloppen de contactgegevens?) Kijk of ze ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (check dit ook op de site van KVK zelf)

- Is het bedrijf gecertificeerd? Voor de installatie van zonnepanelen kan je letten op het InstallQ-keurkmerk

