Zonnepanelen snel goedkoper: soms tot wel duizenden euro's verschil • 25-01-2024

Overweeg jij om zonnepanelen aan te schaffen? Dan is nu wellicht een goed moment om in te stappen. Het afgelopen jaar zijn ze namelijk een stuk goedkoper geworden. Maar ook rondshoppen loont: het prijsverschil tussen verschillende offertes bedraagt soms enkele duizenden euro's. Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Doe Duurzaam, dat voor het onderzoek offertes opvroeg bij 46 installateurs.

In december vorig jaar werd door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal al voorgerekend dat zonnepanelen flink goedkoper zijn geworden ten opzichte van het jaar ervoor. Voor een set bestaande uit tien zonnepanelen moest je eind 2023 een bedrag van 5000 euro betalen, zo stelde Milieu Centraal destijds. Dat is inclusief de installatie en omvormer. Daarbij gingen ze uit van zonnepanelen met een maximaal vermogen van 400 Wattpiek (Wp) per paneel. Wp is het maximale piekvermogen dat een zonnepaneel onder ideale omstandigheden opwekt. De gemiddelde prijs per Wattpiek lag in 2023 op 1,25 euro, aldus Milieu Centraal.

Duizenden euro's prijsverschil tussen offertes

Maar uit onderzoek van Doe Duurzaam komen enorme prijsverschillen naar voren. De duurste installateur kwam met een offerte van 1,53 euro per wattpiek, en bij de goedkoopste aanbieder was dat 66 cent. Als je als rekenvoorbeeld een set van tien zonnepanelen neemt, kun je met deze prijsverschillen duizenden euro's besparen.

Het is dan ook verstandig om goed rond te kijken en meerdere offertes op te vragen, in plaats van met de eerste de beste installateur in zee te gaan.

Zonnepanelen worden nog goedkoper

Dat is echter niet het enige. Uit het onderzoek is ook gebleken dat zonnepanelen nog goedkoper worden. De offertes van de 46 installateurs zijn vergeleken en daaruit bleek dat bijna de helft een prijsaanbod deed van omgerekend minder dan een euro per Wattpiek. Het gemiddelde bedrag is 0,96 euro per Wp.

Vergeleken met het gemiddelde bedrag dat een set van tien zonnepanelen volgens Milieu Centraal kost, ben je volgens Doe Duurzaam een stuk voordeliger uit. Tien panelen met een vermogen van 400 Wattpiek kost je nu 3840 euro als je uitgaat van het gemiddelde van 0,96 euro per Wattpiek.

Vraag en aanbod zijn niet meer in balans

Onderzoeker Danny Oosterveer van Doe Duurzaam zoekt de verklaring voor de dalende prijzen in een mismatch tussen vraag en aanbod.

De prijzen van zonnepanelen waren vorig jaar weliswaar al erg laag, maar, zo stelt Oosterveer: "Tegelijkertijd hoorden we uit de branche dat magazijnen nog altijd overvol waren. Ook hoorden we verhalen van installateurs die faillissement hadden aangevraagd. Vraag en aanbod waren duidelijk nog niet in balans."

Vraag neemt af wegens terugleverheffing en afbouw salderingsregeling

Mariken Stolk van Milieu Centraal lichtte vorige maand aan RTL Nieuws toe dat de verminderde vraag komt doordat mensen twijfelen over de aanschaf van zonnepanelen. vanwege de afbouw van de salderingsregeling. Daarnaast speelt volgens Stolk ook het nieuws van de terugleverheffing van energiebedrijven een rol.

De terugleverheffing is een bedrag dat je bij sommige energieleveranciers moet betalen als je zonne-energie het net op stuurt. De hoogte van de heffing is afhankelijk van hoeveel je teruglevert. In de praktijk gaat het in de meeste gevallen om enkele euro’s tot een paar tientjes per maand.

Salderen zet verdienmodel onder druk

De terugleverheffing is bedacht doordat het verdienmodel van bedrijven onder druk is komen te staan. Een raken namelijk geld kwijt aan klanten met zonnepanelen, omdat klanten mogen salderen. Dat betekent dat klanten op de jaarnota de zonne-energie mogen wegstrepen tegen de energie die je op een ander moment van het net haalt.

Als de energie schaars is in de winter mogen klanten door het salderen de energie voor dezelfde prijs toch weer afnemen.

"Zonnepanelen zijn nog steeds een goede investering"

De salderingsregeling wordt de komende jaren zeer waarschijnlijk afgebouwd. Dat in combinatie met de terugleverheffing die sommige energieleveranciers hun klanten in rekening brengen, zorgt voor twijfel bij consumenten.

Milieu Centraal zegt tegen RTL Nieuws dat er geen twijfel nodig is. Zo zegt de organisatie dat berekeningen aantonen dat mensen die nu zonnepanelen aanschaffen nog steeds gunstig uit zijn. De terugverdientijd van zonnepanelen lag al op zes jaar, en nu zonnepanelen goedkoper worden, wordt ook de terugverdientijd korter. Daarbij is overigens gewoon rekening gehouden met de mogelijke afbouw van de salderingsregeling.

En wat als klanten een terugleverheffing moeten betalen totdat het salderen wordt afgebouwd? Dan wordt de terugverdientijd een half jaar langer, aldus Milieu Centraal.

Doe Duurzaam trekt min of meer dezelfde conclusie, maar met een iets andere uitkomst. Zo zegt onderzoeker Aljo Hartgers: "De afname van de aanschafprijs heeft de terugverdientijd verkort tot slechts 5 jaar. Met een terugleverheffing komt hier nog een jaar bovenop."