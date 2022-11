Zonne-energiesector: Harder groeien om Nederland uit gascrisis te helpen

18 nov. 2022 - 10:33

In Nederland is al jaren aan zeuren omtrent energie voorziening ! het is alleen maar verloren tijd , Neem nou eens een duidelijke/begrijpelijke beslissing én begint met de bouw van zoveel als mogelijk is ZONNENPANELEN ÉN WINDMOLENS !! incl. bedrijven allerlei woningen , waaronder ook Huurwoningen !! met een paar jaar is het gefikst ! geen gezeur meer enz.enz. want van uitstel komt afstel !!