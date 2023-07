ZomerKassa is vanaf 22 juli drie weken lang te zien op televisie Gisteren • leestijd 2 minuten • 1993 keer bekeken • bewaren

Hoe veilig zijn fatbikes voor jonge tieners? Hoe staat het met de 'verroompottisering' van Nederlandse recreatieparken? En hoe voorkom je een slechte installatie van zonnepanelen? In ZomerKassa, de zomereditie van BNNVARA's consumentenprogramma Kassa, zoekt Amber Kortzorg het allemaal uit.

Deze keer niet vanuit de studio, maar vanaf recreatieoord Hoek van Holland. In het programma wordt de chaotische situatie op de zonnepanelenmarkt onder de loep genomen. De vraag is enorm, maar de groep installateurs dat niet weet wat ze doet, is dat ook. En dat leidt tot ongelukken.

Verder doet ZomerKassa onderzoek naar de kwaliteit van telefonische klantenservices en de mogelijk onterechte huurverhogingen van duizenden vaste vakantiehuisjes.

Culinair vlogger Nick Toet test het eten in de meest populaire pretparken en een aantal amateurs en kenners, onder wie de Nederlands Kampioen biersommelier Dennis Kort, proeven blind zes soorten alcoholvrij bier. Verslaan de A-merken de budgetmerken?

ZomerKassa is vanaf zaterdag 22 juli drie weken lang te zien om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.

'Verroompotisering', valt de trend nog te stoppen?

Met recreatieoord Hoek van Holland, onder de rook van Rotterdam, heeft Kassa een speciale band. De bewoners brengen soms al generaties lang al hun vrije tijd en vakanties door in hun geliefde 'houten kampeerstad'. Totdat de gemeente het oord wilde verkopen aan de hoogste bieder. Het oord dreigde te veranderen in een luxe resort met dure villa's, ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Zij hebben hard gestreden voor hun plek, en met succes.

Maar in andere parken is de situatie vaak minder rooskleurig. Uit de cijfers lijkt de 'verroompottisering' van Nederland een niet te stoppen trend. Of is er toch nog hoop voor recreanten?