Zoekresultaten verwijderen uit Google? Gebruikers krijgen meer opties 28-04-2022

Zoekmachine Google biedt mensen aanvullende mogelijkheden om persoonlijke informatie uit de zoekresultaten te filteren. Het indienen van een verwijderverzoek was al mogelijk voor zaken zoals rekeningnummers en legitimatiebewijzen, maar de functie is uitgebreid om ook andere persoonsgegevens te kunnen laten verwijderen.

Voorheen kon je bij Google een verwijderverzoek indienen wanneer het gaat om persoonsgegevens waarmee kwaadwillenden identiteitsfraude kunnen plegen. Logisch, want dat kan al snel enorm schadelijke gevolgen hebben. Maar gebruikers kunnen Google voortaan ook vragen om informatie uit de zoekresultaten te filteren die mogelijk leidt tot identificatie.

Denk dan aan zaken die informatie verschaffen over jouw identiteit, zoals je woonadres of telefoonnummer. Ook creditcard- of bankrekeningnummers vallen hieronder, aangezien ook met deze gegevens kan worden gefraudeerd.

Meer informatie kan worden gefilterd

In een verklaring op de eigen website meldt Google dat de mogelijkheden voor het doen van een verwijderverzoek worden uitgebreid. Dat gaat volgens Google voortaan ook om "telefoonnummers, e-mailadressen en woonadressen".

Ook kun je Google vragen om links naar pagina's waar wachtwoorden op worden gedeeld uit de zoekresultaten te filteren. En ook de privacy van minderjarigen wordt beter beschermd, aangezien je ook verzoeken kunt indienen om beeldmateriaal van personen jonger dan 18 jaar niet langer te tonen in de zoekresultaten.

Doxing

Eén van de redenen voor de beleidswijziging is het gevaar van 'doxing'. Dat is het moedwillig openbaren van andermans persoonlijke informatie op internet, vaak met als doel deze persoon te intimideren of te chanteren.

De redenen daarvoor kunnen heel verschillend van aard zijn. Mensen denken zo een geschil of een conflict met personen of bedrijven uit te vechten, het kan ingegeven zijn door meningsverschillen op het ideologische vlak, of er zit een seksuele component aan, bijvoorbeeld in het geval van een stalker die een ex-partner op deze manier probeert te intimideren.

Hoe dan ook, voor mensen die het overkomt, is het vaak behoorlijk ingrijpend.

Verwijderverzoek indienen bij Google

Wil jij zoekresultaten uit Google laten verwijderen? Dan kun je op deze pagina terecht voor alle informatie, zoals een overzicht van de soorten gegevens waarvoor geldt dat je er een verwijderverzoek voor kunt indienen, welke bewijzen je daarvoor moet aanleveren en een beschrijving van de procedure wat betreft de vraag hoe Google je verzoek afhandelt.

Een rechtstreekse link naar het formulier om een verwijderverzoek in te dienen, vind je hier.

Verzoek gehonoreerd? Wél uit Google, maar niet offline

Goed om te weten: als Google een verwijderverzoek heeft gehonoreerd, betekent dat niet dat de informatie waar het om gaat ook echt offline is. Google kan immers niet afdwingen dat informatie op andere websites daadwerkelijk wordt verwijderd, het bedrijf is daar immers niet de eigenaar van.

De informatie verdwijnt in dat geval dus alléén uit de zoekresultaten van Google. Wil je bepaalde informatie écht van het internet hebben? Dan zul je óók contact op moeten nemen met de beheerder van de website waar het materiaal op gehost wordt, en ook daar heeft Google het één en ander aan informatie over gedeeld.

Alleen filteren uit de zoekresultaten is dus niet altijd genoeg. Het wordt echter wel een stuk moeilijker om informatie die door Google uit de zoekresultaten is gefilterd nog te achterhalen, dus in dat opzicht is het een goede eerste stap. Niet in de laatste plaats omdat het marktaandeel van Google in Nederland rond de 94% zit, aldus StatCounter.

De zoekmachine is daarmee praktisch monopolist, en het overgrote deel van de Nederlandse internetgebruikers zal gevoelige informatie niet meer via Google achterhalen zodra informatie uit de zoekresultaten is gefilterd.

