Zo voorkom je dat je beddengoed in elkaar draait tijdens het wassen of drogen

Onderbroeken, washandjes, theedoeken… Soms hoopt een hele berg was zich op onverklaarbare wijze op in je dekbedhoes. Het is dan een heel karwei om alle was er weer uit te halen. Ontzettend onhandig natuurlijk, maar waarom doet je wasmachine of droger dit? En hoe kun je het voorkomen?

Dat je was een bal vormt, komt door het heen en weer draaien van de wasmachine tijdens het centrifugeren. Dit proces zorgt ervoor dat je was zo droog mogelijk uit de machine komt. Het schudden van de trommel zorgt er alleen wel voor dat de was in elkaar verstrikt raakt of massaal in de opening van je dekbedhoes kruipt. Maar niet getreurd, er zijn een paar trucs die je kunt toepassen om het in elkaar draaien van je was te voorkomen.

Tip 1: Maak je dekbedhoes dicht

Een snelle oplossing is het dichtmaken van je dekbedhoes. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met wasknijpers of elastiekjes. Doordat je de opening dichtmaakt, krijgt je was niet meer de kans om in de hoes te kruipen.

Mochten je lakens een rits of knoopjes hebben, maak deze dan altijd dicht voordat je ze in de machine doet.

Tip 2: Gebruik tennis- of wasdrogerballen

Door wasdroger- of tennisballen bij je was in de droger te gooien, wordt de kans op het verwikkelen van je was kleiner. Dit komt door het stuiteren van de ballen tijdens het centrifugeren.

Daarnaast zouden deze ballen in de droger ook zorgen voor een vermindering van statische elektriciteit en kreukels.

Zorg er wel voor dat je oude tennisballen gebruikt. Nieuwe ballen kunnen namelijk nog kleurstof afgeven. Speciale wasdrogerballen kun je bij (web)winkels in huishoudelijke artikelen krijgen.

Tip 3: Vouw je lakens op

Onze derde en laatste tip is om je dekbedhoes op te vouwen en als een pakketje in de wasmachine te doen. Vouw de opening van je dekbedhoes in dit geval met een paar slagen naar binnen. Dit zou vaak het probleem al moeten voorkomen.

