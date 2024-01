Zo maak jij jouw bevroren auto ijsvrij

’s Morgens haastig je huis verlaten om vervolgens voor een bevroren auto te staan. Gelukkig komt daar binnenkort een einde aan. Voor volgende week staan er namelijk weer temperaturen rond de tien graden op de planning. Helaas moeten we nog wel even een weekje volhouden in deze kou. Daarom op de valreep een aantal tips om je auto veilig te ontdooien. Wat moet je wel én wat moet je juist niet doen?