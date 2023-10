Zo houd je muizen buitenshuis deze winter!

Dat ongedierte op eten afkomt is geen geheim. De meest voor de hand liggende tip is dus om de komende tijd extra goed op te letten op etensresten op bijvoorbeeld de eettafel of het aanrecht. Verwijder alle kruimels na het koken en eten en maak de kastjes een keer goed schoon. Chocoladehagel, vruchtenhagel en gestampte muisjes die in je la blijven liggen, kunnen muizen, ratten en kakkerlakken snel aantrekken. Zijn er al muizen in je huis? Dan zal je ze sneller opmerken als je vaker schoonmaakt, de beestjes zullen zich sneller laten zien op zoek naar voedsel. Langs plinten en in hoekjes laten de muizen vaak uitwerpselen achter.