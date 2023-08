Zo herken je de 'Spaanse oplichtingstruc' langs snelwegen en parkeerplaatsen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1665 keer bekeken • bewaren

Nóg een oplichtingstruc om in het buitenland voor uit te kijken: de 'Spaanse' oplichtingstruc, ook wel bekend als de 'Italiaanse' oplichtingstruc. Hoe gaat deze truc in zijn werk, en belangrijker, waar moet je op letten om te voorkomen dat jij erin tuint? Dat leggen we allemaal uit in dit artikel.

Ook deze oplichtingstruc is er eentje waar vrijwel jaarlijks – met name in de zomervakantie – voor wordt gewaarschuwd. Rond 2020 stond deze truc bekend als de 'Italiaanse' oplichtingstruc, maar in 2018 werd gewaarschuwd voor min of meer hetzelfde fenomeen onder de naam 'Spaanse' oplichtingstruc.

Dat heeft vermoedelijk voornamelijk te maken met de locatie waar de meeste meldingen vandaan komen, want kenmerkend aan deze oplichtingstruc is dat het het werk lijkt te zijn van rondtrekkende bendes. Omdat zij het vaak voorzien hebben op toeristen die de auto pakken naar een zonnige bestemming in het zuiden, zal het wellicht weinigen verbazen dat de truc is opgedoken in Spanje, Italië en ook Frankrijk. Dit jaar kwam de waarschuwing namelijk opnieuw voorbij met daarbij de mededeling dat de truc zich voornamelijk afspeelt in Spanje.

Maar in principe kan dit overal gebeuren. Reden genoeg om alert te blijven. Maar dan moet je wél weten hoe de spreekwoordelijke vork precies in de steel zit.

Hoe gaat deze oplichtingstruc in zijn werk?

Net als bij de 'Ierse oplichtingstruc' speelt ook deze truc zich vaak af rondom tankstations of parkeer- en rustplaatsen. Hier gaat het echter om auto's die even onbeheerd worden achtergelaten, bijvoorbeeld omdat je de benen gaat strekken, een hapje gaat eten of even naar het toilet gaat.

Zodra de auto zich niet meer in jouw blikveld bevindt, slaan oplichters hun slag. Ze laten één van je autobanden leeglopen en wachten tot je terugkeert. De verwachting is dat jij in de kofferbak op zoek gaat naar een reserveband of reparatiemateriaal of dat je in de directe nabijheid zoekt naar iemand om te helpen.

De auto is op dat moment vaak niet op slot: je bent immers afgeleid. In een oogwenk gaan dieven razendsnel jouw auto in om op zoek te gaan naar waardevolle spullen. Denk dan aan je portemonnee, reisbagage of telefoons. Het is vaak in een handomdraai gebeurd en de dieven zijn al weg voordat je het überhaupt merkt.

Hoe voorkom je dat je erin trapt?

Als je 'ineens' een lekke band hebt terwijl je zeker wist dat er bij het parkeren niks aan de hand was, kun je beter goed op je hoede zijn. Haal waardevolle bezittingen zo mogelijk uit de auto, sluit de auto af door de portieren te vergrendelen en doe ook alle ramen dicht, al helemaal als je het voertuig tijdelijk verlaat. Zo maak je het gelegenheidsdieven een stuk lastiger om snel hun slag te slaan.

Lees ook deze artikelen