Zo haal je het maximale uit je Android smartphonebatterij

5 aug. 2022 - 11:27

Een batterij is vaak het eerste onderdeel in een telefoon dat aan vervanging toe is. Een indicatie is dat de batterij snel oplaad, maar ook weer heel snel leeg is. Op zich is het goed mogelijk om een batterij zelf te vervangen, maar het is een precies werkje, en niet zonder risico. Een nieuwe originele batterij voor bijvoorbeeld een Samsung S9 kost zo'n € 25. Er zijn telefoon repair shops waar je deze klus kan laten doen voor € 60, inclusief de batterij, en klaar terwijl je wacht. Mijn zoon is een fanaat en koopt vaak een nieuwe smartphone, de oude smartphone ziet er nog als nieuw uit, die verkoopt hij dan vaak aan mij. Ik heb dan voor een mooi prijsje er nog jarenlang plezier van. Soms laat ik tijdens die periode dan de batterij vervangen. Smartphone's gaan veel langer mee dan men denkt. Het is wel jammer dat fabrikanten al naar een paar jaar geen updates meer doen.

1 Reactie