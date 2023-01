Zijn tenten tegen extreme (weers)omstandigheden bestand?

Na corona blijkt de behoefte aan vakantie groot te zijn. Eerst nog voorzichtig in eigen land. Inmiddels gaan we ook graag weer iets verder op reis. Maar op campings in binnen- en buitenland krijg je steeds vaker te maken met extreme omstandigheden zoals bosbranden of overstromingen. Zijn tenten daar wel geschikt voor vroeg de redactie van Test Case zich af?