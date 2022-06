Zijn 'Facebookmail.com'-mails van Facebook en zijn deze mails veilig? Vandaag • leestijd 3 minuten • 4083 keer bekeken • bewaren

E-mails van '@facebookmail.com', zijn die écht van Facebook? Zijn deze mails veilig? Of zijn dit mails van oplichters die wachtwoorden en andere inloggegevens in handen willen krijgen? In dit artikel leggen we het uit.

Deze vraag zagen wij kort geleden langskomen. Toevallig zat er van de week ook een mail van een afzender met een @facebookmail.com-adres in onze inbox. En omdat het ergens best logisch is om te verwachten dat mails van Facebook afkomstig zijn van @facebook.com zonder de toevoeging 'mail' in de domeinnaam, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n gekke vraag.

Hoe zit dat eigenlijk? Dit is wat je moet weten.

Is 'Facebookmail.com' van Facebook?

Het korte antwoord op deze vraag luidt "Ja, Facebookmail.com is écht een domein van Facebook".

Dat valt ook na te trekken door te kijken naar de geschiedenis van de domeinnaam. De zogenaamde 'Whois Lookup' van Domaintools.com biedt inzicht in de geschiedenis van domeinnamen, en je kunt er iedere denkbare domeinnaam natrekken. De informatie vertelt je onder meer hoe lang een bepaalde domeinnaam bestaat, wie de domeinnaam heeft vastgelegd, et cetera.

Trekken we 'facebookmail.com' eens door de Whois Lookup, dan zien we dat de website sinds januari bestaat, eigendom is van moederbedrijf Meta Platforms Inc en dat het de eigenaar van de website gevestigd zit aan 1601 Willow Rd, Menlo Park, Californië. Dat is locatie waar het kantorencomplex van Facebook zit, dus tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Toch niet helemaal zeker? Wie de website Facebookmail.com bezoekt, belandt op een informatiepagina van Facebook waarop het bedrijf bevestigt dat zij inderdaad mails versturen vanaf een @facebookmail.com-adres.

Spoofing

Het is daarentegen wél zaak dat je rekening houdt met de mogelijkheid van spoofing. Kort gezegd is dat een manier waarmee kwaadwillenden zich door middel van technische trucs een andere (digitale) identiteit aan kunnen meten.

In het geval van e-mail houdt dat in dat het mailadres van de afzender zo kan worden gemanipuleerd waardoor het lijkt alsof het échte bedrijf de afzender is. Nu zijn er verschillende technische mogelijkheden om de kans op spoofing van domeinnamen te minimaliseren, maar volledige garantie biedt het niet: op basis van het e-mailadres kun je niet met 100% zekerheid zeggen dat een mail ook écht van die afzender afkomstig is.

En daarom is het goed om te weten dat je in het geval van Facebook ook op een andere manier kunt controleren of mails écht van Facebook afkomstig zijn.

Extra zekerheid? Controleer het zelf!

Het kan om verschillende redenen gebeuren dat je een bepaalde mail tóch niet honderd procent vertrouwt. En als je niet zeker bent van je zaak, is het verstandig om niet zomaar op linkjes te klikken.

Om die reden biedt Facebook de mogelijkheid om te controleren welke mails er onlangs naar jou zijn verstuurd.

De functie zit een klein beetje verstopt, dus leggen we het stap voor stap even uit.

Controleren in je browser

Ben je op je computer ingelogd op Facebook? Dan kun je de volgende stappen nalopen om te controleren welke e-mails Facebook jou de afgelopen tijd heeft verstuurd.

Open het menu via de knop met het naar beneden wijzende driehoekje (uiterst rechtsboven in de hoek);

Kies Instellingen en privacy ;

; Kies Instellingen ;

; Kies in het linkermenu vervolgens Beveiliging en aanmelding ;

vervolgens ; Blader helemaal omlaag en kies Recente e-mails van Facebook bekijken

Je kunt in de browser overigens ook rechtstreeks naar de juiste pagina gaan, en wel via deze (generieke) link. Ben je ingelogd? Dan beland je via deze link rechtstreeks op jouw overzichtspagina waarop je kunt zien welke e-mails Facebook jou heeft gestuurd.

Controleren op je smartphone

Op je smartphone werkt het ongeveer hetzelfde:

Open de Facebook-app ;

; Tap rechtsonder op de menuknop ;

; Tap op het tandwiel rechtsboven in je scherm;

rechtsboven in je scherm; Kies Wachtwoord en beveiliging ;

; Blader naar beneden en kies Recente e-mails van Facebook bekijken

Hieronder een afbeelding waarop staat waar je in de app moet kijken. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Belangrijke mails met betrekking tot de veiligheid van jouw account en eventuele verdachte inlogpogingen blijven een jaar staan in het overzicht. Overige e-mails met minder urgentie blijven twee dagen zichtbaar.

Heb jij een mail gehad van Facebook en staat deze niet in het overzicht in de Facebook-app of op de website? Flinke kans dat je dan te maken hebt met een valse mail. In dat geval is het wellicht het meest verstandig om deze geheel te negeren.