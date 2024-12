Zijn all season-banden net zo goed als winterbanden? Vandaag • leestijd 6 minuten • 3707 keer bekeken • bewaren

Er zijn zomerbanden en winterbanden, maar er is óók een type band waar je het hele jaar op kunt rijden. Dat is de zogenaamde all season-band, in het Nederlands ook wel bekend als de 4-seizoenenband. Wat is het precies? Wat zijn de voor- en nadelen? En is dit type band misschien iets voor jou?

Menno Neeteson is auto-expert van de ANWB en kan alles over de all season-band vertellen. “Een autoband is altijd een compromis tussen tal van strijdige eigenschappen. Wil je een hele stille band ontwikkelen? Dan wordt de remweg op een nat wegdek automatisch langer. Om in dat speelveld van tal van strijdige eigenschappen de best mogelijke band te ontwikkelen, is er lang geleden een splitsing gemaakt. Zomerbanden bedoeld voor rijden in zomerse omstandigheden en winterbanden voor in de winter.”

All season-band als compromis voor gemak en lagere kosten

Behalve banden die specifiek bedoeld zijn voor de zomer- of winterperiode is er óók een band ontwikkeld die het hele jaar gebruikt kan worden. Dat is de all season-band.

Menno: “Logischerwijs moet je dan grotere compromissen sluiten dan bij de ontwikkeling van zomer- of winterbanden. Er is een groep mensen die de tekortkomingen van all season-banden ten opzichte van zomer- of winterbanden graag voor lief nemen vanwege het gemak en de lagere kosten.”

Waar kun je een all season-band aan herkennen?

Een all season-band kun je herkennen aan het A/S-symbool op de zijkant van de band. Wellicht weinig verrassend, maar de letters A en S staan voor 'All' en 'Season'.

Het sneeuwvloksymbool, ook wel PM3-symbool ('Peak Mountain 3') genoemd – is het wettelijk vereiste symbool om aan te geven dat een band over winterse eigenschappen beschikt. Het sneeuwvlok-symbool staat zowel op all season-banden als op winterbanden.

Alleen banden die over het sneeuwvlok-symbool beschikken, worden gezien als banden met winterse eigenschappen. Dat zijn dus banden die je idealiter zou moeten gebruiken in winterse omstandigheden. In sommige landen is dat zelfs verplicht: als je in Duitsland in de sneeuw rijdt, ben je verplicht om banden met het sneeuwvlok-symbool onder je auto te hebben liggen.

“Premiummerken stellen zelden teleur”

Premiummerken, oftewel A-merken, investeren volgens Neeteson veel meer in onderzoek en ontwikkeling dan B-merken of budgetmerken. Ook hebben ze veel meer personeel en faciliteiten om een band te ontwikkelen. “In de regel zien we in onze bandentests dan ook dat banden van premium-merken beter scoren dan banden van B-merken, oftewel budgetmerken. Onze ervaring is dat premiummerken zelden teleurstellen.”

“B-merken scoren vaak een voldoende, maar échte budgetmerken niet”

“We komen regelmatig B-merken tegen die aanmerkelijk goedkoper zijn en toch voldoende of op sommige punten zelfs goed scoren. Bij échte budgetbanden zien we vaker dat het niveau onvoldoende is of zelfs slecht. Een band die slecht uit onze test komt vinden wij onveilig, die raden we af.”

“Kies niet zomaar voor de goedkoopste autoband”

Is het slim om te besparen op autobanden? Daarover zegt Menno Neeteson: “Ons advies is om niet zomaar de goedkoopste banden te kiezen die je online kunt vinden. Als je kiest op basis van een bandentest (zie ook de ANWB all season-bandentest 2024) kun je een verstandige afweging maken tussen kosten enerzijds en geboden veiligheid in noodsituaties en rij-eigenschappen anderzijds.”

De voor- en nadelen van een all season-band

Met all season-banden heb je geen bandenwissel meer nodig in het voor- en najaar. Daarmee bespaar je ook op de kosten voor opslag en montage. Ondanks die voordelen adviseert Neeteson wél om ook all season-banden iedere 15.000 kilometer van voor naar achter te wisselen. Dat doe je om te zorgen voor gelijkmatige slijtage.

“Het grote nadeel is dat je met all season-banden grote tekortkomingen voor lief moet nemen ten opzichte van het niveau van zomer- en winterbanden. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld een minder stuurgevoel (dus minder stabiliteit of grip), of zijn er steeds kleine stuurcorrecties nodig bij rechtuit rijden. Of een wat langere remweg bij een noodstop op nat wegdek. In het algemeen presteren all season-banden voldoende, waar banden voor specifieke seizoenen zoals de zomer- en winterband goed of zelfs zeer goed scoren.”

Testonderdelen: droog, nat, sneeuw en ijs

Moderne all season-banden kunnen volgens de automotive-expert tegenwoordig wel op één of enkele testonderdelen een goede beoordeling behalen, maar niet op alle testonderdelen. Een combinatie van goede zomer- en winterbanden kan dat volgens de expert wél.

Maar wat zijn dan de testonderdelen? De ANWB heeft de banden getest op een droog wegdek, op een nat wegdek, op sneeuw en op ijs. Daarnaast zijn de slijtvastheid en het brandstofgebruik getest.

Grote en sportieve auto’s zijn minder geschikt voor all season-banden

Neeteson heeft de ervaring dat all season-banden minder goed werken in hele grote bandenmaten en onder grote en zware auto’s. Ook bij sportieve auto’s schieten all season-banden snel tekort.

“We zien dat all season-banden ook veel gevoeliger zijn voor echt hoge en lage temperaturen.”

Warme weersomstandigheden

Maar wat betekent dat in de praktijk? Neeteson: “Als het echt warm wordt en de auto zwaarbeladen is – bijvoorbeeld tijdens een vakantierit – nemen de prestaties veel sneller af dan je van zomerbanden gewend bent. Dat merk je dan al aan een mindere wegligging, dus bijvoorbeeld een verminderde bochtvastheid.”

En hoe zit dat met de remweg? Neeteson: “Ook de remweg zal langer zijn dan verwacht. Juist dit soort aspecten geven wij veel aandacht in onze bandentests. Bijvoorbeeld hoe de band in deze weersomstandigheden reageert in noodsituaties. De all season-banden worden dan ook echt in hoge zomerse temperaturen getest.”

Koude weersomstandigheden

“Ook bij echt lage temperaturen en winterse omstandigheden in de Alpenlanden zullen all season-banden minder presteren dan winterbanden. Ik zal het niet direct tekortschieten noemen, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Als je in zo’n treintje rijdt met locals en er sneeuw of ijs op het wegdek ligt, houd er dan rekening mee dat de remweg van je all season-banden wel eens behoorlijk langer kan zijn dan van de rest van het groepje dat op winterbanden rijdt. Ook zal je met all season-banden wat eerder sneeuwkettingen nodig hebben.”

Hoe zit dat eigenlijk op hellende wegen? Neeteson: “Het rijden op besneeuwde doorgaande wegen gaat doorgaans prima. Op hellende wegen zoals een bergpas kun je wat meer problemen hebben doordat je op all season-banden minder tractie en zijdelingse grip hebt.”

“Als je blijft rijden dan gaat het meestal wel. Maar als je tot stilstand komt, kan weer wegrijden op een helling vanuit stilstand lastig zijn. In dat soort situaties zul je dus eerder sneeuwkettingen nodig hebben dan wanneer je met winterbanden rijdt.”

Voor wie zijn all season-banden een geschikte keuze?

Volgens de automotive-expert zijn all season-banden een prima keuze voor kleinere auto’s en middenklassers waarmee je wel onder alle omstandigheden de weg op wilt kunnen gaan. “Met goede all season-banden zul je niet snel in de problemen komen op doorgaande wegen, ook niet in het buitenland. Maar wees je wel bewust van de tekortkomingen.”

Voor grote, zware en sportieve auto’s ligt dat anders. “Bij echt grote en zware auto’s, denk daarbij bijvoorbeeld aan een BMW X5 en sportieve auto’s zoals een Porsche 911, is het beter om te kiezen voor aparte sets met zomer- en winterbanden.”

“Maar ook als je van jezelf weet dat je onder alle omstandigheden de beste band wilt, kun je beter voor aparte sets zomer- en winterbanden kiezen. Bijvoorbeeld omdat vaag sturen of weinig grip je irriteren en je zo niet optimaal van je auto kunt genieten. All season-banden moeten dus ook een beetje bij je rijstijl, je verwachtingen en je auto passen.”

Met moderne all season-banden kun je volgens de expert wel prima op wintersport. “Al is het raadzaam om in dat geval sneeuwkettingen mee te nemen.”

Innovatie

“All season-banden zijn steeds populairder geworden, dus er is steeds meer vraag naar vanuit de consument”, zegt Neeteson. “Die groeiende vraag heeft ook geleid tot steeds verdere ontwikkeling en hierdoor zijn all season-banden steeds beter geworden.”

Neeteson vervolgt: “In het begin waren all season-banden eigenlijk een soort winterbanden waarmee je dan het hele jaar kon rijden. Dus we zagen wél goede winterse eigenschappen, maar de zomerse eigenschappen schoten daarentegen erg tekort. We zien nu dat er juist ook een focus is op veiligheid en fijne rijeigenschappen onder droge omstandigheden.”

“Dat is voor veel mensen toch de meest voorkomende en belangrijkste rijomstandigheid. Bij nat weer en bij sneeuw passen we toch wel onze rijstijl en snelheid aan, maar juist bij normaal droog weer moet de band het autorijden niet vermoeiender of inspannender maken. We zien nu ook een uitrol naar steeds grotere en zwaardere auto’s en grotere bandenmaten, met name voor elektrische auto’s.”