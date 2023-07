Zaterdag in ZomerKassa: Welk 0.0 biertje wint de test? Vandaag • leestijd 3 minuten • 2219 keer bekeken • bewaren

Wij zijn er deze zomer met drie speciale uitzendingen. We trappen ZomerKassa op 22 juli af met een echte Kassa-test: bierkenners en amateurs proeven 0.0 biertjes. Welk alcoholvrij pilsje is het lekkerst? Verder nemen wij een kijkje op vakantieparken. Houden de vaste recreanten stand tegen investeerders die de boel willen overnemen? En, jonge tieners zijn gek op fatbikes. Je kan er net zo hard mee als een snorfiets, hoeft geen helm op, hebt geen rijbewijs nodig en je hoeft geen 16 te zijn.

Test: Welk 0.0 biertje smaakt en scoort het best?

Het is zomer en weinig is zo fijn als een lekker koud pilsje op het balkon, in de tuin of op een terras. Maar als je nog naar huis moet rijden is dat geen optie. Gelukkig is er steeds meer 0.0 bier en alcoholarm bier op de markt dat ook steeds beter smaakt.

Tijd voor een 0.0 biertest, waarin we drie premium merken (Heineken 0.0, Grolsch 0.0 en Bavaria 0.0) vergelijken met drie budget biertjes (Brouwers 0.0, Kordaat 0.0 en Schultenbräu 0.0).

Recreanten in de knel: hoe staat het ervoor op de vakantieparken?

Vanaf april 2021 heeft Kassa met regelmaat aandacht besteed aan de teloorgang van de klassieke vakantieparken waar mensen met een kleine beurs semipermanent konden verblijven. De vijf parken die werden besproken, dreigden allemaal opgekocht te worden door grote commerciële vakantieparkketens, of omgebouwd te worden tot luxe vakantieparken. En de bewoners, die er vaak al generaties stonden met hun caravan, chalet of huis werden bedreigd met ontruiming, in twee parken moesten ze zelfs binnen drie maanden vertrekken. Het leidde tot hevig verzet. In ZomerKassa gaan we kijken of dat verzet tot successen heeft geleid voor de bewoners van de vakantieparken.

Hoe veilig is een (opgevoerde) fatbike voor scholieren?

Fatbikes zijn heel populair, ook onder scholieren. Niet alleen omdat ze een stoer uiterlijk hebben, maar ook omdat deze e-bikes met 25 km per uur net zo snel kunnen als een snorfiets. Voor de snorfiets geldt echter een minimumleeftijd van 16 jaar, een helmplicht, moet de bestuurder minimaal een brommerrijbewijs hebben en verzekerd zijn. Voor een fatbike gelden al die verplichtingen niet. Daarnaast zijn ze eenvoudig op te voeren, zodat ze nog harder kunnen. BOVAG vindt het verontrustend dat er opgevoerde fatbikes worden verkocht en in het verkeer rijden vanwege de veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico’s.

Inpakken & Wegezen: wie pakt het snelst een tent weer in?

In het zomerse rubriek Inpakken & Wegwezen testen drie duo’s enkele typische vakantieproducten op hun gebruiksvriendelijkheid. Levert het tijdens je vakantie vooral plezier of juist extra stress op? Deze week: een tent opzetten kan stressvol zijn, maar inpakken gaat ook niet altijd even soepel. Wie van de duo's krijgt het uitklaptentje het snelst weer netjes terug in de verpakking?

