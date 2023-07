Zaterdag in ZomerKassa: Wat kost een dagje pretpark en waar eet je het beste? Vandaag • leestijd 3 minuten • 4786 keer bekeken • bewaren

Wij zijn er deze zomer met drie speciale uitzendingen. In de tweede aflevering van ZomerKassa (zaterdag 29 juli om 19.15 op NPO2) gaan we met YouTube-fenomeen, culinair vlogger en auteur Nick Toet op stap om een aantal pretparken te bezoeken. Wat ben je gemiddeld kwijt aan een dagje pretpark, en ook niet onbelangrijk: welk pretpark biedt het meest veelzijdige, kwalitatief hoogwaardige voedsel? We gaan langs bij Duinrell, de Efteling, Slagharen, Toverland en Walibi.

Ook testen we microvezelhanddoeken: welke handdoeken drogen het snelst en welke handdoeken zijn het prettigst in gebruik? Daarnaast beantwoorden we de vraag of goedkope zonnebrillen nét zo goed tegen ultraviolette straling beschermen als dure zonnebrillen, gaan we in op de zin en onzin omtrent onthaarders met kristallen én staan we stil bij enorme prijsstijgingen van vakantiewoningen. Mag dat volgens de Recron-voorwaarden?

Test: In welk pretpark kun je het lekkerste eten?

In de zomervakantie is een dagje pretpark voor veel gezinnen een welkom uitje. Maar dat kan aardig in de papieren lopen. We bekijken niet alleen wat een doorsnee gezin gemiddeld kwijt is aan een pretparkbezoek, we nemen óók het culinaire aanbod onder de loep.

Kun je in de bezochte pretparken – Duinrell, de Efteling, Slagharen, Toverland en Walibi – fatsoenlijk eten tegen een redelijke prijs, of doe je er verstandig aan om zelf je bammetjes te smeren? We gaan op stap met culinair vlogger en YouTube-fenomeen Nick Toet. Benieuwd naar de uitslag? Je ziet het in ZomerKassa!

Welke microvezelhanddoek droogt het snelste?

Handdoeken gemaakt van microvezels winnen aan populariteit, zeker in het reisseizoen. Ze zijn compact en vergeleken met katoenen handdoeken ook heel licht. Ook drogen ze véél sneller dan katoenen handdoeken, althans, dat wordt door fabrikanten met regelmaat beweerd. Klopt dat wel? En zijn bepaalde varianten prettiger in gebruik dan andere exemplaren? We doen een beroep op de wetenschap én op een groep synchroonzwemsters!

Werkt een goedkope zonnebril net zo goed als een dure?

Het dragen van een zonnebril is belangrijk om je ogen te beschermen, zo stellen oogdeskundigen. Ultraviolette straling kan je ogen beschadigen, maar een zonnebril kan helpen tegen de schadelijke effecten van deze straling. Maar maakt het eigenlijk uit of je een héél duur designbrilletje koopt, of volstaat een goedkoop prul van een paar euro eigenlijk net zo goed? In deze aflevering van ZomerKassa wordt het allemaal uitgelegd!

Recreanten kampen met forse stijging jaargeld voor een vaste staanplaats

Een groep recreanten op Park de Lingebrug in Zoelen stapt naar de rechter vanwege een forse verhoging van het jaargeld voor hun vaste staplaats. Voor 2023 steeg dat met maar liefst 28% naar 3900 euro.

De zaak is van grote betekenis voor veel meer recreanten met een jaarplaats, want voor de verhoging baseert de eigenaar van het park zich op de Recron-voorwaarden. Die worden al jaren door veel meer vakantieparken gebruikt. In potentie kunnen recreanten met jaarplaatsen naar schatting miljoenen euro’s terugvorderen bij hun vakantieparken. Hoe kansrijk is zo'n procedure?

Kristalonthaarders: onzinnige hype of heb je er wel degelijk iets aan?

Scheren, epileren, waxen of toch laseren? Ontharen kan op vele manieren. Er is één product met beloftes die te mooi lijken om waar te zijn: de kristalonthaarder. Producenten beweren dat het met 'nanokristallen-technologie' ongewenste haren en dode huidcellen eenvoudig en pijnloos verwijdert en de haargroei in slechts een paar sessies vertraagt.

Ervaren gebruikers dit ook? En wat denken materiaal- en huidexperts van dit product?

De tweede aflevering van ZomerKassa zie je op zaterdag 29 juli om 19.15 uur op NPO2!