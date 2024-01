Zaterdag in Kassa: Zo maak je een heerlijk budgetvriendelijk kerstdiner met Nick Toet! 15-12-2023 • leestijd 1 minuten • 3080 keer bekeken • bewaren

Met de kerst voor de deur nodigen we zaterdag culinair vlogger Nick Toet uit om te laten zien hoe je ook zonder de hoofdprijs te betalen een heerlijk en verrassend kerstdiner op tafel kunt zetten! Nick maakt een feestelijk 3-gangen menu voor zes personen dat nog geen 10 euro per persoon kost. Dat wordt smullen! En verder:

De gevaren van een Instagram- of TikTokverslaving

Sociale media als TikTok en Instagram zijn zo verslavend dat vier tot vijf procent van de Nederlandse jongeren probleemgebruiker is. In de VS zijn tientallen staten daarom een rechtszaak tegen Instagram gestart. Maar wat kunnen we in Europa om het geestelijke welzijn van kinderen te beschermen?

Alles over het preferentiebeleid van verzekeraars ONVZ en DSW

Verzekeraars ONVZ en DSW moeten bijbetalingen van verzekerden voor medicijnen alsnog gaan vergoeden. Waarschijnlijk tot jaren terug. De verzekeraars vroegen een bijbetaling voor medicijnen waar de verzekerde geen medische noodzaak voor had. Maar dat mag niet van de rechter.

Update long COVID

De uitzending van Kassa van vorige week over long COVID heeft veel stof doen opwaaien. Naar aanleiding van de uitspraken van minister Kuipers in Kassa stemde deze week een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met een spoeddebat over long COVID. Zaterdag in Kassa een update.

Belbus: De verdwenen auto