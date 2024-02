Zaterdag in Kassa: Wet betaalbare huur de oplossing voor stijgende huurprijzen?

Zaterdag in Kassa: Veel huizenbezitters worden door de stijgende huizenprijzen slapend rijker. Veel huurders daarentegen hebben het nakijken. Zij kampen met alsmaar stijgende woekerhuren en houden nauwelijks geld over. De Wet betaalbare huur moet deze wooncrisis gaan oplossen, maar gaat dat ook lukken?

Ernstige zieke patiënten die thuis verpleegd worden, moeten vaak te lang wachten op medische hulpmiddelen zoals een blaaskatheter, verbandmiddelen of incontinentiemateriaal. Je eigen apotheek mag die middelen namelijk niet meer direct aan de patiënt leveren. Het gevolg is dat verpleegkundigen in eindeloze administratieve rompslomp en strenge controles terecht komen.

Onderweg van je koffie of thee genieten kan gemakkelijk met een to go thermosbeker. Maar dan moet je drankje wel lekker warm blijven. En ook niet onbelangrijk; een beker die prettig drinkt. Kassa neemt voor jou de proef op de som en we testen zes thermosbekers in verschillende prijsklassen, op gebruiksvriendelijkheid én isolatie. Welke moet je hebben?