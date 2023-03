Zaterdag in Kassa: Misstanden bij maneges in Nederland Vandaag • leestijd 2 minuten • 2641 keer bekeken • bewaren

We besteden aandacht aan het dierenwelzijn op maneges. Volgens afspraken binnen de paardensector is het gebruik van zogenaamde 'stands' verboden omdat de aangebonden paarden zich daar niet kunnen keren of liggen. We gingen met een geheime camera langs bij verschillende maneges.

Wat is het nut van waterontharders?

Waterontharders zijn in de afgelopen jaren enorm in populariteit toegenomen, mede door de vele klusprogramma’s en reclames waar deze producten in worden geadverteerd. Volgens fabrikanten van de verschillende soorten ontharders hebben veel mensen in Nederland hard kraanwater en kunnen hun producten dit verhelpen door het water te ontdoen van kalk. Maar hoe slecht is ons drinkwater nou echt? En wat is het nut van deze waterontharders?

Update: Problemen met de distributieriem

Wederom een vervolg op de problemen met de distributieriem in de 1.2 PureTech-motor die in duizenden Peugeots, Opels en Citroëns zit. De importeur wil dat al het onderhoud door de merkdealer moet zijn uitgevoerd om voor fabrieksgarantie in aanmerking te komen. Maar daarmee worden honderden BOVAG-garages buitenspel gezet. Kan de BOVAG meer doen of moeten alle auto eigenaren nu zelf bij gaan houden hoe lang de garantietermijn voor een onderdeel is, en bij welke garage ze dan terecht kunnen? Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de eigenaren hun distributieriem heeft moeten vervangen binnen de gegarandeerde onderhoudsinterval. Van fabrieksgarantie of coulance is maar zelden sprake.

Belbus: Verzekeraar VGZ vergoedt bril niet

De 4-jarige Jayden kan alleen van heel dichtbij iets scherp zien. En daarom draagt hij sinds ruim een jaar een bril met een grote sterkte, -10. Maar omdat zijn ogen steeds verder achteruitgaan, heeft hij alweer een nieuwe bril nodig. En daar doet verzekeraar VGZ moeilijk over.

