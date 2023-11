Zaterdag in Kassa: Waarom leggen kruidenplantjes zo snel het loodje? Vandaag • leestijd 2 minuten • 2158 keer bekeken • bewaren

Zaterdag in Kassa antwoord op de vraag: waarom leggen kruidenplantjes uit de supermarkt zo snel het loodje? In de Belbus het verhaal van Mandy. Ze heeft haar studie afgerond maar krijgt geen diploma van LOI. De verkiezingen komen eraan. Zijn partijen bereid om te investeren in speciale poliklinieken voor mensen met long covid? En als jij nog geld van iemand krijgt, kun je een incassobureau inschakelen. Maar dit kan je fikse problemen opleveren.

Waarom leggen kruidenplantjes zo snel het loodje?

Nog geen maand geleden heb je een kruidenplant uit de supermarkt gekocht en hij is nu al dood. Herken jij dit ook? Kassa zoekt uit hoe het komt.

Verkiezingen: hulp voor long covidpatiënten?

Op woensdag 22 november 2023 mogen we naar de stembus. Lijsttrekkers van acht politieke partijen reageren in Kassa op simpele stellingen die ze kort en krachtig moeten toelichten. Met deze keer: zijn de partijen bereid om te investeren in gespecialiseerde poliklinieken voor mensen voor long covid?

Incassobureau: hoezo 'no cure, no pay'?

Het kan leiden tot fikse ruzies als je bijvoorbeeld je borg niet terugkrijgt van je huisbaas, of als iemand jouw onderhandse lening achterover heeft gedrukt. Gelukkig zijn er incassobureaus die je kunnen helpen om jouw geld terug te krijgen. En dat doen ze helemaal gratis, op basis van no cure, no pay. Of toch niet?

Belbus: waar blijft Mandy's LOI-diploma?

Mandy heeft in anderhalf jaar een studie HBO Engels afgerond, maar de LOI geeft haar geen diploma. Sterker nog, de studie is gestopt en Mandy kan naar haar papieren fluiten.

