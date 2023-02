Zaterdag in Kassa: Waar gaat de provincie windmolens willen plaatsen? Vandaag • leestijd 2 minuten • 681 keer bekeken • bewaren

Aflevering 2 van de serie van Kassa in aanloop naar de verkiezingen gaat over ruimte. Het is de provincie die bepaalt hoe we die inrichten. Waar komen wegen, waar kan er gebouwd worden, waar is ruimte voor natuur en waar voor landbouw. In deze aflevering de keuze: waar komen windmolens? En verder:

Test: Ontbijtjes voor een prikkie

Ontbijten buiten de deur is steeds populairder. Veel grote ketens bieden een compleet ontbijtmenuutje aan voor een prikkie. Maar waar kun je het beste terecht? Samen met culinair-vlogger Nick Toet ging Kassa undercover bij de Jumbo Foodmarkt, Ikea, McDonalds, HEMA en Intratuin om de ontbijtjes eens aan de tand te voelen. Waar vind je het beste croissantje? Waar hebben ze de beste koffie? Je ziet het zaterdag!

Belbus: Dubbele kosten bij de Bershka

Inge (15) koopt bij de Spaanse modewinkel Bershka een shirt en een broek. Door een storing bij de kassa betaalt ze ongewild twee keer. Binnen een paar minuten krijgt ze het teveel betaalde bedrag - voor haar een maandsalaris bij de supermarkt - terug, verzekert Bershka. Maar daar wacht ze nu al weken op.

Onduidelijkheid over energietoeslag voor studenten

Studenten werden in 2022 uitgesloten van de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Uit een recente rechtszaak blijkt opnieuw: die uitsluiting is onterecht. Alleen vallen de meeste studenten nog steeds buiten de boot. Want als je niet op tijd bezwaar hebt gemaakt, heb je juridisch gezien geen poot om op te staan. Hoe zit dat? En wat moet er veranderen?

Scheve zorgvergoedingsregels bij Menzis