Zaterdag in Kassa: Voor duizenden euro's opgelicht na 'pig butchering'

Ooit gehoord van pig butchering? Deze oplichtingstruc is een combinatie van datingfraude én beleggingsfraude. Er is vaak sprake van enorme financiële én emotionele schade, en deze fraudevariant is volgens de politie een groeiend probleem. Amber spreekt erover met Ayleen Charlotte (bekend van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler). Kijk zaterdag 14 september om 19.15 naar Kassa op NPO2.

Pig butchering: een rampzalige combinatie van datingfraude en beleggingsfraude

Het varkentje vetmesten door het slachtoffer te overladen met complimenten, aandacht en rooskleurige verhalen over lucratieve investeringen en daarna naar de slacht brengen door het slachtoffer enorme sommen geld afhandig te maken. Dat is pig butchering in een notendop. Gewiekste oplichters weten hun slachtoffers emotioneel zó te bespelen dat ze hun zogenaamde partner compleet vertrouwen. En dat loopt slecht af...

Het schadebedrag bij deze oplichtingstruc loopt op en is over het algemeen veel hoger dan bij andere fraudevarianten. Bovendien is geld terughalen en daders opsporen vaak een heel lastig verhaal, aangezien hier criminele bendes achter zitten die internationaal opereren.

De overgrote meerderheid van de slachtoffers doet bovendien géén aangifte: geschat wordt dat slechts 8 tot 15 procent van de gedupeerden naar de politie stapt. Gedupeerden schamen zich en voelen zich niet serieus genomen. "Wie trapt daar nou in?"

Volgens Ayleen Charlotte is deze 'cyberschaamte' een groot probleem. Ze pleit ervoor om slachtoffers serieuzer te nemen. Hoe pig butchering precies werkt én hoe je het herkent? Dat zie je zaterdag 14 september om 19.15 in Kassa op NPO2.

Vertragingen, uitval en duurdere kaartjes: hoe toekomstbestendig is de NS?

Een aangekondigde hete herfst met nog veel meer vertragingen en uitval van treinen. En daarbovenop een geplande forse prijsstijging. De reizigers hebben het helemaal gehad met de NS.

Kassa vergelijkt: waar gaat de NS heen? Richting het rampscenario van Duitsland of het sprookje van Zwitserland?

Belbus: Sleuteldrama bij Staedion

En ook de Belbus komt weer in actie. Deze week gaat Mai een kijkje nemen bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Wat is er aan de hand? Marguerite heeft samen met haar echtgenoot een parkeerplaats gehuurd voor een camperbus. Alleen de sleutel voor het trappenhuis laat op zich wachten. Geen weken, geen maanden, maar drie jaar. Al die tijd moeten ze gebruik maken van de autolift om bij de camper te komen. Een nogal ongure toestand, en bovendien mag het helemaal niet.

Kijk zaterdag 14 september om 19.15 naar Kassa op NPO2