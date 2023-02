Zaterdag in Kassa: 'Vind-mijn' gadgets worden misbruikt door stalkers Vandaag • leestijd 2 minuten • 1052 keer bekeken • bewaren

Steeds meer mensen houden elkaar in de gaten met behulp van trackers en speciale software. Maar wat moet je doen als je een onbekende tracker vindt en er een stalker achter aan je aan zit? Zaterdagavond vertellen we je er alles over in Kassa! En nog meer:

Hoe goed is fluoridevrije tandpasta?

In het tandpastawinkelschap word je overspoeld door overgrote keuze. Eén van de opties is tandpasta zónder fluoride. Maar beschermt dit het gebit voldoende tegen gaatjes? Jasper poetste enige tijd onbewust het gebit van zijn dochtertje met fluoridevrije tandpasta. Bij de tandartscontrole kwamen vervolgens acht gaatjes aan het licht. De waarschijnlijke oorzaak? De fluoridevrije tandpasta.

Belbus: Studers

Als de in juli bestelde studieboeken in september nog niet geleverd zijn en zijn koksopleiding al is begonnen, annuleert Gino de bestelling. In december vraagt hij waar zijn geld blijft en dan zegt Studers dat zijn boeken alsnog zullen worden geleverd hoewel op account staat dat die geannuleerd zijn. In februari heeft Gino nog altijd niets: geen boeken en geen geld terug.

Test: Welke alcoholvrije mousserende wijn is het lekkerst (voor Valentijnsdag)?

Valentijnsdag staat voor de deur, maar valt dit jaar op een dinsdag. Niet de meest geschikte dag voor het openpoppen van een fles champagne, cava of prosecco bij een romantisch ontbijt of het diner. Gelukkig zijn er allerlei alcoholvrije mousserende alternatieven verkrijgbaar bij de grote supermarkten, winkels en slijterijen. Dus welke is het lekkerst?

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram!

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met nieuws, hulpartikelen en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een consumentenvraag? Stel 'm op het Kassa-forum Vraag & Beantwoord.