Zaterdag in Kassa: Verloskundige hulp steeds verder weg?

Zaterdag in Kassa: zwangere vrouwen dreigen steeds verder te moeten reizen voor verloskundige hulp, zoals in Zoetermeer. Moeten zij straks, met weeën op de achterbank, de file in naar een ziekenhuis in Delft of Den Haag? De huurders van Change= hebben nog steeds hun ‘teveel betaalde servicekosten’ niet terug. Kassa laat het daar natuurlijk niet bij zitten. En we onderzoeken welke trucs de goksites uit de kast halen om je aan het gokken te krijgen én te houden.