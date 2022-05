Zaterdag in Kassa: Scholen vullen lerarentekort op via dure detachering 08-04-2022 • leestijd 2 minuten • 7099 keer bekeken • bewaren

Zaterdag in Kassa: Door het lerarentekort zijn veel scholen genoodzaakt invallers in te huren bij detacheringsbureaus. Maar zo’n leraar is behoorlijk wat duurder. Ciana gaat met de Belbus naar Leidschendam, waar een flat oudere bewoners in hun bewegingsvrijheid worden beperkt vanwege renovaties aan de lift. Tot slot kregen huurders van verhuurder Change= een verdrievoudiging van de servicekosten voor hun kiezen.

Door het lerarentekort zijn veel scholen genoodzaakt invallers in te huren bij detacheringsbureaus. Maar zo’n leraar is behoorlijk wat duurder. Zo vloeit publiek geld naar de commerciële sector. De net afgestudeerde pabo-student wordt naar het detacheringsbureau gelokt met mooie secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, lease-auto of het meebetalen aan een deel van de huur.

Verhoging servicekosten Change=

Een verdrievoudiging van de servicekosten kregen huurders van verhuurder Change= voor hun kiezen. En als ze niet betalen, wordt hun tijdelijke huurcontract niet verlengd. Mag dat allemaal wel?

Belbus: Vast op 8 hoog zonder lift

De vooral oudere bewoners van een flat van 8 verdiepingen in Leidschendam worden ruim 5 weken lang ernstig in hun bewegingsvrijheid beperkt omdat de lift wordt gerenoveerd. De vraag is of de verhuurder wel alle mogelijkheden van een tijdelijke lift heeft onderzocht.

De Nacht van Kassa

Na jarenlang vaste prik op de zaterdag, verhuist Kassa vanaf eind deze maand naar de maandagavond. Om het einde van dit tijdperk te vieren brengt BNNVARA ‘de Nacht van Kassa’: 90 minuten nostalgie-TV waarin wordt teruggeblikt op drieëndertig jaar consumententelevisie. Van Kassa’s allergrootste dossiers die veel impact hadden met studio’s vol gedupeerden en meerdere wetswijzigingen als gevolg, tot de grootste, leukste, en gekste testen van de afgelopen decennia. Alles komt voorbij in De Nacht van Kassa op zaterdag 9 april om 23.59 uur bij BNNVARA op NPO 1.

Praat live mee, like en volg Kassa

Praat tijdens de uitzending gezellig mee op Twitter. Gebruik #KassaTV in je tweet om mee te discussiëren. Like ons ook op Facebook en volg ons op Instagram en LinkedIn!

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met consumentennieuws en alles over Kassa? Meld je dan hier aan. En heb je een consumentenvraag? Stel 'm dan op ons forum Vraag & Beantwoord.